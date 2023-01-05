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Надо отдать должное коллегам из RacingNews365 – они первыми разузнали обо всем и оказались правы. Действительно, заседание по двигателям 2026 года, которое состоялось еще 15 декабря, прошло без представителей Ferrari.

Надо признать, в этой истории, суть которой укладывается в одно предложение, отлично отражается вся современная Формула 1 с ее интригами, подковерной борьбой и стремлением получить преимущество любой ценой. Итак, рассказываем обо всем по порядку.

Своим решением не приглашать Ferrari в FIA подтвердили наличие серьезного раскола среди производителей. А именно, между теми, кто уже подписал согласие с предварительным регламентом (это Red Bull Powertrains, Mercedes AMG High Performance Powertrains, Honda Racing Corporation и Alpine SAS) и Скудерией.

Формальной причиной не звать Ferrari стал отказ Маранелло от ратификации решений предыдущей встречи. Что же не устроило итальянцев и почему они до сих пор не подали формальную заявку на постройку моторов для Ф1 после смены регламента?

Дело в том, что Скудерия оказалась перед сложным выбором. С одной стороны, ее не устраивает один принципиальный момент, о котором мы поговорим позже. С другой, учитывая изменения в спорте, компания не хотела бы использовать свое право вето и вредить имиджу Ф1.

Ferrari не устраивает, что Red Bull Powertrains собираются дать статус нового производителя. Всем известно, что в Милтон-Кинсе сейчас просто собирают моторы, разработанные Honda. Но сами «Быки» настаивают, что это относится только к нынешним силовым установкам, а к спецификации 2026 года интеллектуальные права японцев уже не имеют отношения.

Особенность регламента в том, что новые производители (например, Audi) получают весьма серьезные послабления, прежде всего по времени работе на стенде. В Ferrari не имеют ничего против, если речь идет о «Четырех кольцах», но категорически не готовы считать новым производителем Red Bull.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, победитель гонки, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, второе место Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Сейчас, несмотря на сонный период зимних праздников, FIA и Ferrari активно общаются за кулисами, чтобы найти выход из ситуации, избежать скандала и связанных с ним имиджевых проблем.

Джону Элканну и Бенедетто Винье важно отыскать верный компромисс и отстоять значимость своего бренда, который в последнее время серьезно потерял прежнее влияние в Ф1 из-за постоянной готовности идти на уступки.

Кроме того, есть еще пара вопросов калибром поменьше. Как поговаривают, инженеры в Маранелло отыскали «серую зону» в правилах, которые относятся к управляющей электронике гибридной системы – и теперь хотят закрыть возможность ее использования соперниками. В свое время Ferrari смогла добиться аналогичного решения по поводу использования технологий 3D-печати элементов двигателя.

Фредерик Вассер официально приступит к работе в Ferrari с 9 января – и его с самого начала ждут очень сложные задачи.

А тут еще и Honda собралась вернуться в Ф1 с 2026 года. И на той самой встрече, куда не позвали Скудерию, представитель японцев Кодзи Ватанабе ясно дал понять, что речь идет о собственной программе, а не о продолжении работы с Red Bull. В Милтон-Кинсе же, в свою очередь, нацелены продолжать переговоры с Ford о брендинге двигателей. Формуле 1 некогда отдыхать…