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Слухи: Haas точно не возьмет Джовинацци, Шумахеру дали последний шанс

Как поговаривают в паддоке, команда будет выбирать пилота на 2023 год из двух кандидатов: Мика Шумахера и Нико Хюлькенберга

Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
Слухи: Haas точно не возьмет Джовинацци, Шумахеру дали последний шанс
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Вакансия в Haas остается единственной интригой сезона переходов в Формуле 1. Еще недавно считалось, что на место в составе американской команды претендуют пять пилотов. Но затем это число стало сокращаться. 

Даниэль Риккардо дал понять, что вообще не собирается стартовать в гонках следующего сезона, а Роберта Шварцмана, будет откровенны, мы вообще считали претендентом без особых на то оснований. 

Теперь из списка выпал и Антонио Джовинацци. Итальянский протеже Ferrari нацелился вернуться в пелотон после пропущенного сезона и договорился с командой о двух тренировках. Но в Остине он на первых же минутах улетел в барьер, повредив машину (на фото). 

Как сообщили источники наших коллег из немецкой редакции Motorsport.com, после этого в Haas окончательно передумали брать Джови. 

Это значит, что напарником Кевина Магнуссена точно станет гонщик из Германии. Об интересе к Нико Хюлькенбергу глава Haas Гюнтер Штайнер проговорился еще в начале сентября. Вместе с тем недавно, вновь выросли шансы попавшего было в опалу у команды Мика Шумахера. 

После того, как летом Мик остался без поддержки Ferrari, в Haas резко охладели к нему. Однако затем начался обратный процесс. Как поговаривают, Шумахер мог снять все вопросы, если бы сильно провел гонку в Остине. Но 23-летний пилот финишировал только 14-м. При этом сам он объяснил, что имел возможность завершить борьбу шестым или седьмым, но его машина серьезно пострадала от обломков после столкновения Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла.

Джин Хаас, как считается, дал гонщику последнюю возможность проявить себя – если и в это воскресенье в Мехико Мик не покажет ничего особенного, то на продлении сотрудничества с ним будет окончательно поставлен крест. 

Штайнер пока никак не прокомментировал ситуацию, заявив лишь: «Мы рассчитываем к Абу-Даби точно знать, кто поедет за команду в будущем году».

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