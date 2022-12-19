Слухи: за роль главы Williams поспорят Сьюзи Вольф и Баттон
Гоночные СМИ начали строить версии о том, кто заменит в Гроу Йоста Капито
Проработав на посту главы Williams два года, Капито покинул команду после завершения сезона-2022. В паддоке такой шаг владельцев коллектива связывают с низкими результатами – в фонде Dorilton рассчитывали на усиление после смены регламента, но Williams, напротив, опустилась с девятой строчки в Кубке конструкторов на десятую, так как ее пилоты ни разу не смогли пробиться в первую восьмерку на финише Гран При.
В Гроу пообещали назвать имя нового главы в ближайшее время, что неизбежно привело к появлению всевозможных сплетен о потенциальных кандидатах. Так как отставка Капито оказалась относительной неожиданностью, пока все версии написаны вилами по воде.
Однако в СМИ уже предположили, что команду может возглавить ее бывший пилот Дженсон Баттон. Он уже несколько лет помогает Williams в должности старшего советника – занимаясь прежде всего работой с пилотами.
Между тем, ветеран гоночных медиа Роже Бенуа написал в швейцарском издании Blick, что главным кандидатом сейчас является Сьюзи Вольф. Супруга главы Mercedes до недавнего времени возглавляла коллектив Venturi в Формуле Е, но после его продажи покинула свой пост.
Учитывая плотное техническое сотрудничество Williams с Mercedes,вариант со Сьюзи кажется вполне реальным. Если Вольф действительно займет место Капито, это приведет к уникальной ситуации, когда во главе двух разных команд Ф1 будут находиться двое супругов.
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