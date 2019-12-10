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Формула 1 / Слухи

Слухи: Williams сделает Ниссани третьим пилотом

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Слухи: Williams сделает Ниссани третьим пилотом
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10 дек. 2019 г., 07:10

Британская команда пригласила СМИ на мероприятие на родину израильского гонщика, где собирается сделать особое объявление.

Как стало известно Motorsport.com, Williams проведет мероприятие в Тель-Авиве 14-15 января. В разосланном нескольким СМИ приглашении сказано, что команда собирается сделать «специальное объявление».

Судя по всему, мероприятие будет посвящено израильскому гонщику Рою Ниссани. В начале декабря он принял участие в тестах Ф1 в Абу-Даби и проехал 79 кругов за рулем машины Williams. И, хотя его время на круге было совсем не убедительным, похоже, что собранный бюджет позволил получить Ниссани роль третьего пилота британской команды.

На тестах Ниссани показал 20-й и последний результат. Он проехал на 6,8 секунды хуже лучшего результата Валттери Боттаса и 3,7 секунды уступил новому гонщику Williams Николя Латифи. Даже Шону Гелаэлю, который тестировал машину Toro Rosso, израильтянин проиграл 2,3 секунды – а при этом Гелаэль был предпоследним.

В мире Формулы 1 фамилия Ниссани известна благодаря отцу Роя – Ханоху, – который в 2004-05 годах был тест-пилотом Minardi. Он принял участие в пятничной тренировке Гран При Венгрии, уступив обладателю предпоследней позиции Николасу Кьезу из Jordan 6,1 секунды.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Рой Ниссани
Команды Williams
Автор Денис Буденков

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