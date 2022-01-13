Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Предыдущая / Как убедить Льюиса продолжать карьеру? Ответ Вильнева Следующая / Alpine объявила об уходе Будковски
Формула 1 Новости

Слухи: Volkswagen примет решение о приходе в Ф1 в марте

Как утверждают европейские издания, если программа участия в чемпионате будет одобрена, в Ф1 появятся сразу два бренда немецкого концерна

Слухи: Volkswagen примет решение о приходе в Ф1 в марте

Перспективы прихода концерна Volkswagen в Формулу 1 активно обсуждаются прессой и экспертами в последние месяцы. Причем в связи с этим упоминаются сразу два принадлежащих концерну бренда – Audi и Porsche. Ранее в СМИ уже просачивалась информация о том, что представители Audi ведут переговоры о покупке доли в команде McLaren, а представители Porsche обсуждают варианты сотрудничества с командой Red Bull. Однако четкого понимания о том, с каким количеством марок Volkswagen собирается прийти в чемпионат мира, по-прежнему нет.

Очередной порцией информацией на эту тему с читателями поделилось издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Авторы материала, опубликованного в газете сегодня, утверждают: если концерн примет решение запустить программу участия в Ф1, в чемпионате будут представлены и Audi, и Porsche. Другое издание, thejudge13, тем временем озвучило предполагаемый дедлайн для принятия этого решения. По словам журналистов, совет директоров Volkswagen планирует окончательно определиться со своими планами относительно Ф1 в марте.

Читайте также:

Одним из важных факторов, увеличивших привлекательность чемпионата для немецкого концерна, стало недавнее принятие плана по переходу Ф1 на синтетическое топливо. Также при составлении недавно принятых технических требований по силовым установкам на 2026 год были учтены пожелания Volkswagen по отказу от мотор-генератора MGU-H.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Как убедить Льюиса продолжать карьеру? Ответ Вильнева
Предыдущая новость

Как убедить Льюиса продолжать карьеру? Ответ Вильнева

Следующая новость

Alpine объявила об уходе Будковски

Alpine объявила об уходе Будковски
Загрузить комментарии

Самое важное:

FIA рассказала о следующих шагах в расследовании гонки в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1

FIA рассказала о следующих шагах в расследовании гонки в Абу-Даби

Alpine объявила об уходе Будковски
Формула 1 Формула 1

Alpine объявила об уходе Будковски

Слухи: Volkswagen примет решение о приходе в Ф1 в марте
Формула 1 Формула 1

Слухи: Volkswagen примет решение о приходе в Ф1 в марте

Как убедить Льюиса продолжать карьеру? Ответ Вильнева
Формула 1 Формула 1

Как убедить Льюиса продолжать карьеру? Ответ Вильнева

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.