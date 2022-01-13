Слухи: Volkswagen примет решение о приходе в Ф1 в марте

Перспективы прихода концерна Volkswagen в Формулу 1 активно обсуждаются прессой и экспертами в последние месяцы. Причем в связи с этим упоминаются сразу два принадлежащих концерну бренда – Audi и Porsche. Ранее в СМИ уже просачивалась информация о том, что представители Audi ведут переговоры о покупке доли в команде McLaren, а представители Porsche обсуждают варианты сотрудничества с командой Red Bull. Однако четкого понимания о том, с каким количеством марок Volkswagen собирается прийти в чемпионат мира, по-прежнему нет.

Очередной порцией информацией на эту тему с читателями поделилось издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Авторы материала, опубликованного в газете сегодня, утверждают: если концерн примет решение запустить программу участия в Ф1, в чемпионате будут представлены и Audi, и Porsche. Другое издание, thejudge13, тем временем озвучило предполагаемый дедлайн для принятия этого решения. По словам журналистов, совет директоров Volkswagen планирует окончательно определиться со своими планами относительно Ф1 в марте.

Одним из важных факторов, увеличивших привлекательность чемпионата для немецкого концерна, стало недавнее принятие плана по переходу Ф1 на синтетическое топливо. Также при составлении недавно принятых технических требований по силовым установкам на 2026 год были учтены пожелания Volkswagen по отказу от мотор-генератора MGU-H.