Слухи: Вольф станет новым боссом Aston Martin
Совпадение графиков руководителя команды Mercedes и владельца коллектива Racing Point дала британской прессе повод сделать далеко идущие выводы
Тото Вольф и Лоуренс Стролл не принимали участия в недавних заседаниях Стратегической группы Ф1 и Комиссии FIA по Ф1, на которых обсуждались последствия глобальной пандемии коронавируса для чемпионата мира – в частности, изменения в календаре и перенос на 2022 год вступления в силу новых техтребований.
Сообщившая об этом британская газета Daily Mail сделала весьма смелые предположения. По мнению журналистов, вполне возможен следующий вариант развития событий: Вольф, чей контракт с Mercedes истекает в конце этого года, прекратит сотрудничество с немецким концерном и возглавит компанию Aston Martin. Напомним, Лоренс Стролл недавно приобрел существенную долю акций британской компании – и уже объявил о скором переименовании команды Racing Point в Aston Martin.
В конце этого года контракт с Mercedes истекает и у Льюиса Хэмилтона. Эксперты склонны считать, что в этой ситуации одним из важных моментов для британца является, останется ли на своем нынешнем посту Вольф. Таким образом, гипотетическая схема развития событий, озвученная Daily Mail, может привести к серьезным изменениям на рынке пилотов Ф1.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин , Racing Point
|Автор
|Кирилл Качнов
Слухи: Вольф станет новым боссом Aston Martin
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