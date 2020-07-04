Слухи: Вольф отказался платить Хэмилтону больше $25 млн
Команда Mercedes намерена предложить шестикратному чемпиону двукратное сокращение зарплаты
Несколько дней назад британское издание The Daily Mail написало, что Льюис Хэмилтон требует от Mercedes повысить ему зарплату на следующий сезон с нынешних 36 миллионов фунтов стерлингов ($45 млн) до 40 миллионов фунтов ($50 млн) в год.
Теперь то же издание пишет со ссылкой на источник в окружении Тото Вольфа, что глава команды Mercedes не намерен платить Хэмилтону более 20 млн фунтов стерлингов в год. В переводе в доллары лимит Вольфа оказался равен $25 млн.
Несмотря на то, что вводимые со следующего года ограничению бюджетов команд не распространяются на зарплаты гонщиков, в Mercedes, очевидно, заинтересованы в сокращении расходов. По крайней мере, головной концерн Daimler сейчас активно сокращает расходы в своем автомобильном бизнесе.
Двукратное сокращение зарплаты ставит под вопрос продление контракта Хэмилтона с Mercedes. Сам шестикратный чемпион в прошлом сезоне не скрывал переговоры о возможном переходе в Ferrari. Вместе с тем на место в Mercedes в 2021 году претендует уволенный из Скудерии Себастьян Феттель.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Тото Вольф
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов