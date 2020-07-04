Слухи: Вольф отказался платить Хэмилтону больше $25 млн

Несколько дней назад британское издание The Daily Mail написало, что Льюис Хэмилтон требует от Mercedes повысить ему зарплату на следующий сезон с нынешних 36 миллионов фунтов стерлингов ($45 млн) до 40 миллионов фунтов ($50 млн) в год.

Теперь то же издание пишет со ссылкой на источник в окружении Тото Вольфа, что глава команды Mercedes не намерен платить Хэмилтону более 20 млн фунтов стерлингов в год. В переводе в доллары лимит Вольфа оказался равен $25 млн.

Несмотря на то, что вводимые со следующего года ограничению бюджетов команд не распространяются на зарплаты гонщиков, в Mercedes, очевидно, заинтересованы в сокращении расходов. По крайней мере, головной концерн Daimler сейчас активно сокращает расходы в своем автомобильном бизнесе.

Двукратное сокращение зарплаты ставит под вопрос продление контракта Хэмилтона с Mercedes. Сам шестикратный чемпион в прошлом сезоне не скрывал переговоры о возможном переходе в Ferrari. Вместе с тем на место в Mercedes в 2021 году претендует уволенный из Скудерии Себастьян Феттель.