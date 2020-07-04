Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
02 июл.
-
05 июл.
Субботняя тренировка через
01 Часов
:
13 Минут
:
45 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Первая тренировка через
6 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
13 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
27 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Квалификация через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Квалификация через
63 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Квалификация через
84 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Квалификация через
112 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Квалификация через
119 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
132 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
146 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Слухи

Слухи: Вольф отказался платить Хэмилтону больше $25 млн

Поделились
Комментарии
Слухи: Вольф отказался платить Хэмилтону больше $25 млн
Автор:
, Редактор
4 июл. 2020 г., 08:30

Команда Mercedes намерена предложить шестикратному чемпиону двукратное сокращение зарплаты

Несколько дней назад британское издание The Daily Mail написало, что Льюис Хэмилтон требует от Mercedes повысить ему зарплату на следующий сезон с нынешних 36 миллионов фунтов стерлингов ($45 млн) до 40 миллионов фунтов ($50 млн) в год.

Теперь то же издание пишет со ссылкой на источник в окружении Тото Вольфа, что глава команды Mercedes не намерен платить Хэмилтону более 20 млн фунтов стерлингов в год. В переводе в доллары лимит Вольфа оказался равен $25 млн.

Несмотря на то, что вводимые со следующего года ограничению бюджетов команд не распространяются на зарплаты гонщиков, в Mercedes, очевидно, заинтересованы в сокращении расходов. По крайней мере, головной концерн Daimler сейчас активно сокращает расходы в своем автомобильном бизнесе.

Двукратное сокращение зарплаты ставит под вопрос продление контракта Хэмилтона с Mercedes. Сам шестикратный чемпион в прошлом сезоне не скрывал переговоры о возможном переходе в Ferrari. Вместе с тем на место в Mercedes в 2021 году претендует уволенный из Скудерии Себастьян Феттель.

Читайте также:

Следующая новость
Квят: Формула 1 выбрала неправильный путь при создании новых трасс

Предыдущая новость

Квят: Формула 1 выбрала неправильный путь при создании новых трасс

trending Сегодня

Команда Mercedes на пике формы. Чемпионы умудрились извлечь выгоду даже из крепления зеркала заднего вида
Формула 1 / Формула 1

Команда Mercedes на пике формы. Чемпионы умудрились извлечь выгоду даже из крепления зеркала заднего вида

Квят: Формула 1 выбрала неправильный путь при создании новых трасс
Формула 1 / Формула 1
58мин

Квят: Формула 1 выбрала неправильный путь при создании новых трасс

Слухи: Вольф отказался платить Хэмилтону больше $25 млн
Формула 1 / Формула 1
15мин

Слухи: Вольф отказался платить Хэмилтону больше $25 млн

Ferrari отстает от соперников и на прямых, и в поворотах
Формула 1 / Формула 1

Ferrari отстает от соперников и на прямых, и в поворотах

Вольф предупредил Red Bull о последствиях протеста на DAS
Формула 1 / Формула 1

Вольф предупредил Red Bull о последствиях протеста на DAS

Команда Квята жалуется на нехватку зацепа спереди
Формула 1 / Формула 1

Команда Квята жалуется на нехватку зацепа спереди

В Формуле 1 прошел первый гоночный день 2020 года. Вот его итоги
Формула 1 / Формула 1

В Формуле 1 прошел первый гоночный день 2020 года. Вот его итоги

У Mercedes остался вопрос к сделке FIA и Ferrari по моторам
Формула 1 / Формула 1

У Mercedes остался вопрос к сделке FIA и Ferrari по моторам

Самое важное:

Слухи: Вольф отказался платить Хэмилтону больше $25 млн
Формула 1 / Формула 1
15мин

Слухи: Вольф отказался платить Хэмилтону больше $25 млн

Квят: Формула 1 выбрала неправильный путь при создании новых трасс
Формула 1 / Формула 1
58мин

Квят: Формула 1 выбрала неправильный путь при создании новых трасс

У Mercedes остался вопрос к сделке FIA и Ferrari по моторам
Формула 1 / Формула 1

У Mercedes остался вопрос к сделке FIA и Ferrari по моторам

FIA отклонила протест против Mercedes. Систему DAS официально признали легальной
Формула 1 / Формула 1

FIA отклонила протест против Mercedes. Систему DAS официально признали легальной

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Тото Вольф
Команды Mercedes В Магазин
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое

1
Формула 1

Слухи: Вольф отказался платить Хэмилтону больше $25 млн

15мин
2
Формула 1

Команда Mercedes на пике формы. Чемпионы умудрились извлечь выгоду даже из крепления зеркала заднего вида

3
Формула 1

Квят: Формула 1 выбрала неправильный путь при создании новых трасс

58мин
4
Формула 1

Ferrari отстает от соперников и на прямых, и в поворотах

5
Формула 1

Вольф предупредил Red Bull о последствиях протеста на DAS

Последние видео

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Самое важное:

Слухи: Вольф отказался платить Хэмилтону больше $25 млн
Формула 1

Слухи: Вольф отказался платить Хэмилтону больше $25 млн

Квят: Формула 1 выбрала неправильный путь при создании новых трасс
Формула 1

Квят: Формула 1 выбрала неправильный путь при создании новых трасс

У Mercedes остался вопрос к сделке FIA и Ferrari по моторам
Формула 1

У Mercedes остался вопрос к сделке FIA и Ferrari по моторам

FIA отклонила протест против Mercedes. Систему DAS официально признали легальной
Формула 1

FIA отклонила протест против Mercedes. Систему DAS официально признали легальной

Команда Mercedes на пике формы. Чемпионы умудрились извлечь выгоду даже из крепления зеркала заднего вида
Формула 1

Команда Mercedes на пике формы. Чемпионы умудрились извлечь выгоду даже из крепления зеркала заднего вида

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.