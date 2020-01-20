Слухи: Вольф и Стролл выкупят команду Mercedes и назовут ее Aston Martin
По информации F1 Insider, отец гонщика Лэнса Стролла и руководитель Mercedes могут объединить усилия и взять под контроль чемпионскую команду уже с 2021 года.
В отчете немецкого журналиста Ральфа Баха, который больше 30 лет пишет про автоспорт и ранее работал в Sport Bild и Auto Bild, сказано, что первоначально Тото Вольф практически договорился о замене Чейза Кэри на посту главы Формулы 1. Однако Ferrari наложила вето и потребовала, чтобы Вольф как минимум три года провел в вынужденном отпуске перед назначением.
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Поэтому австриец решил сменить курс и объединить усилия с владельцем Racing Point Лоуренсом Строллом, чтобы выкупить команду из Брэкли, которая выиграла все титулы с 2014 года.
Ранее Стролла связывали с приобретением автопроизводителя Aston Martin. Сумма сделки оценивалась в 260 миллионов долларов. По слухам, Стролл собирался сделать Racing Point фирменной командой Aston Martin с 2021 года.
Однако Бах утверждает, что вместо этого Стролл и Вольф планируют возглавить Mercedes и переименовать команду в Aston Martin. Несколько последних месяцев ходили слухи о том, что немецкая марка планирует снизить уровень заводской поддержки команды, а то и вовсе отказаться от нее.
«Тото заранее готовится к возможному сценарию, когда Mercedes уйдет из Ф1 и останется в топ-команде только в качестве производителя моторов, – цитирует Бах бывшего босса Ф1 Берни Экклстоуна. – Сам факт, что Mercedes еще не подписала новый Договор согласия, говорит о многом. Зачем им тратить столько денег, когда они уже все выиграли? С точки зрения имиджа, группа полностью удовлетворена маркетингом гибридных моторов».
В Racing Pont сейчас выступает Лэнс Стролл, сын Лоуренса. Mercedes еще не продлила контракты с Валттери Боттасом и Льюсом Хэмилтоном – оба заканчиваются в конце 2020-го, – однако предполагается, что шестикратный чемпион планирует остаться в команде еще на два года. Таким образом, благодаря своему опыту он сможет вести обновленную Mercedes/Aston Martin за собой и помогать в разработке машины после смены регламента в 2021-м, чтобы затем дать дорогу Лэнсу.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Денис Буденков
Слухи: Вольф и Стролл выкупят команду Mercedes и назовут ее Aston Martin
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