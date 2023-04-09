Слухи: Вьетнам и ЮАР получат новый шанс попасть в календарь Формулы 1

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На этой неделе в гоночных СМИ появились публикации о встрече, которую босс Формулы 1 Стефано Доменикали якобы провел с руководителями команд в Мельбурне. На ней итальянец, если верить сообщениям, сообщил о планах резко изменить подход к формированию календаря, а также расширить его уже в 2024 году до 25 этапов.

В нынешнем году Формула 1 проведет 23 уик-энда, так как в последний момент решено было отказаться от поездки в Шанхай. Кроме того, контракт с бельгийскими промоутерами истекает уже в этом году и едва ли будет продлен – Спа и так лишь чудом оставили в календаре-2023.

Простейшие подсчеты показывают, что это означает появление в предстоящем сезоне двух новых этапов. Как написал один из ветеранов паддока Луиш Вашконселуш, главными претендентами на эти вакансии являются гонки во Вьетнаме и Южной Африке.

История городского Гран При в Ханое еще свежа в памяти. Формула 1 должна была приехать туда в 2020 году, но сначала помешала пандемия, а потом местный организатор угодил в тюрьму по обвинению в коррупции.

Как поговаривают, Доменикали сделал остановку в Ханое по пути в Мельбурн и провел встречи с премьер-министром страны и мэром города. Босса Ф1 сопровождал Луис Гарсия Абад, бывший менеджер Фернандо Алонсо, который в последнее время является помощником Стефано в вопросах отношений с промоутерами этапов (скорее всего, этот самый Абад и стал источником утечки информации).

Как написал Вашконселуш, вьетнамская сторона выразила готовность возродить идею проведения гонки. Как известно, ханойская трасса должна была состоять из двух частей: стационарной с комплексом боксов – и уличной. Первая из них была возведена в полном соответствии с изначальным проектом, вступила в строй и в декабре прошлого года даже приняла первые соревнования при поддержке Honda.

Подготовка второй части кольца не потребует больших ресурсов. Это значит, что довести проект до реализации можно будет без значительных вложений.

В Южной Африке все было готово к подписанию контракта с Ф1 в прошлом году, но амбизиозным планам помешала жадность владельцев местной трассы «Кялами» – подробнее об этом можно прочесть по ссылке ниже.

Теперь есть основания полагать, что популярность и коммерческая прибыльность Больших Призов заставили правительство ЮАР вернуться к этому вопросу. После обсуждений чиновники согласились выделить $50 млн, чтобы исправить допущенные ошибки и получить-таки первый с 1993 года национальный этап Ф1.

Часть этой суммы планируется направить на переделку последнего поворота «Кялами», который сейчас не отвечает требованиям безопасности для необходимой омологации FIA. При этом доход от проведения гонки оценивается в $250 млн, что делает инвестиции экономически оправданными.