Слухи: В Mercedes разработали план, как переманить Ньюи
Телеканал Sport1 поделился подробностями шпионской истории, которая закончилась неудачей
В начале мая Motorsport.com стало известно, что Red Bull Racing продлила контракт со своим техническим гуру Эдриану Ньюи. При этом команда не делала официального сообщения, а детали соглашения и срок его действия остаются неизвестными.
Британец внес ключевой вклад в успехи RBR, а сейчас курирует работу самой команды, компании Red Bull Advanced Technology и нового моторостроительного подразделения.
Между тем, немецкому каналу Sport1 удалось разузнать, почему продление состоялось именно сейчас. Репортеры раскопали поистине детективную историю: якобы глава Mercedes Тото Вольф поручил своему помощнику, бывшему сотруднику Red Bull, связаться с Эдрианом и убедить его перейти в Брэкли.
Переговоры даже вступили в самую предварительную стадию, но быстро зашли в тупик.
Sport1 обратился за комментариями к гоночному консультанту Red Bull Хельмуту Марко.
«Кажется, господин Вольф начал терять уверенность, что его люди смогут сами разобраться с возникшими проблемами», – ответил австриец.
Последние недели привели к значительной активизации на рынке труда среди ключевых сотрудников команд. Red Bull увела у Ferrari второго человека в команде Лорана Мекиса, который займет пост главы AlphaTauri. Это привело к ответным кадровым шагам Скудерии.
Марко так прокомментировал сложившуюся ситуацию: «Мы все хотим видеть сильную Ferrari. Но все же мы не на арабском базаре, это работает не так. Наш [технический директор Пьер] Ваш сам не захотел переходить к ним, а в нескольких других случаях нас не устроили условия трансфера».
Так как именно технический фактор является решающим в современной Формуле 1, за талантливыми конструкторами в паддоке развернулась настоящая охота. Самым наглядным можно назвать пример Дэна Феллоуза – после перехода бывшего главы департамента аэродинамики Red Bull в Aston Martin зеленая машина почти на каждом Гран При позволяет Фернандо Алонсо пополнить коллекцию призовых кубков.
Раскрыто: какие именно новинки Ferrari привезла в Майами
«Ландо будет активно искать варианты». Брандл предостерег McLaren
«Просто плохая машина». Вольф рассказал о реальной силе Mercedes W14
«Просто плохая машина». Вольф рассказал о реальной силе Mercedes W14 «Просто плохая машина». Вольф рассказал о реальной силе Mercedes W14
Вольф подлил масла в огонь слухов про Леклера: Он у нас на радаре
Вольф подлил масла в огонь слухов про Леклера: Он у нас на радаре Вольф подлил масла в огонь слухов про Леклера: Он у нас на радаре
После Баку Вольф попросил Формулу 1 избавиться от скучных гонок
После Баку Вольф попросил Формулу 1 избавиться от скучных гонок После Баку Вольф попросил Формулу 1 избавиться от скучных гонок
По силам ли Red Bull выиграть все гонки сезона? Ответ Штайнера
По силам ли Red Bull выиграть все гонки сезона? Ответ Штайнера По силам ли Red Bull выиграть все гонки сезона? Ответ Штайнера
Отец Переса: Дуэль Серхио с Максом – как у Сенны и Проста
Отец Переса: Дуэль Серхио с Максом – как у Сенны и Проста Отец Переса: Дуэль Серхио с Максом – как у Сенны и Проста
Почему гонку в Майами нельзя считать лучшей для Макса? Марко ответил
Почему гонку в Майами нельзя считать лучшей для Макса? Марко ответил Почему гонку в Майами нельзя считать лучшей для Макса? Марко ответил
Самое важное:
Pirelli проверит новые шины в тренировках Гран При Испании
Pirelli проверит новые шины в тренировках Гран При Испании Pirelli проверит новые шины в тренировках Гран При Испании
Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе
Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе
Мнение: как де Вриса взяли в Ф1 за одну гонку и решили уволить после пяти
Мнение: как де Вриса взяли в Ф1 за одну гонку и решили уволить после пяти Мнение: как де Вриса взяли в Ф1 за одну гонку и решили уволить после пяти
Бриаторе: Это я подтолкнул Фернандо в Aston Martin
Бриаторе: Это я подтолкнул Фернандо в Aston Martin Бриаторе: Это я подтолкнул Фернандо в Aston Martin
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.