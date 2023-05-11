Слухи: В Mercedes разработали план, как переманить Ньюи

В начале мая Motorsport.com стало известно, что Red Bull Racing продлила контракт со своим техническим гуру Эдриану Ньюи. При этом команда не делала официального сообщения, а детали соглашения и срок его действия остаются неизвестными.

Британец внес ключевой вклад в успехи RBR, а сейчас курирует работу самой команды, компании Red Bull Advanced Technology и нового моторостроительного подразделения.

Между тем, немецкому каналу Sport1 удалось разузнать, почему продление состоялось именно сейчас. Репортеры раскопали поистине детективную историю: якобы глава Mercedes Тото Вольф поручил своему помощнику, бывшему сотруднику Red Bull, связаться с Эдрианом и убедить его перейти в Брэкли.

Переговоры даже вступили в самую предварительную стадию, но быстро зашли в тупик.

Sport1 обратился за комментариями к гоночному консультанту Red Bull Хельмуту Марко.

«Кажется, господин Вольф начал терять уверенность, что его люди смогут сами разобраться с возникшими проблемами», – ответил австриец.

Последние недели привели к значительной активизации на рынке труда среди ключевых сотрудников команд. Red Bull увела у Ferrari второго человека в команде Лорана Мекиса, который займет пост главы AlphaTauri. Это привело к ответным кадровым шагам Скудерии.

Марко так прокомментировал сложившуюся ситуацию: «Мы все хотим видеть сильную Ferrari. Но все же мы не на арабском базаре, это работает не так. Наш [технический директор Пьер] Ваш сам не захотел переходить к ним, а в нескольких других случаях нас не устроили условия трансфера».

Так как именно технический фактор является решающим в современной Формуле 1, за талантливыми конструкторами в паддоке развернулась настоящая охота. Самым наглядным можно назвать пример Дэна Феллоуза – после перехода бывшего главы департамента аэродинамики Red Bull в Aston Martin зеленая машина почти на каждом Гран При позволяет Фернандо Алонсо пополнить коллекцию призовых кубков.