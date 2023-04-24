Слухи: в Liberty нацелились выкупить IndyCar и сделать гонками поддержки Ф1

Долгое время Формула 1 и IndyCar сосуществовали по разные стороны Атлантики, порой обмениваясь гонщиками и словно не замечая друг друга. Однако курс на покорение Америки, взятый новыми боссами Ф1 из компании Liberty Media с 2017 года, неизбежно сделал два чемпионата конкурентами в споре за спонсорские деньги и внимание аудитории в США.

Сейчас Ф1 уже проводит этапы в Майами и Остине, этой осенью к ним добавится Лас-Вегас, а следом могут появиться и новые гонки.

Однако, как рассказал в своем блоге на YouTube ветеран комментаторского цеха Питер Уиндзор, боссы Ф1 вынашивают куда более глобальные замыслы. Они собрались целиком выкупить IndyCar, которой сейчас владеет легендарный Роджер Пенске.

Если этот план увенчается успехом, IndyCar покинет классические американские овалы и будет гоняться на автодромах и городских трассах, а техника серии станет ближе к Ф1.

«Один из вопросов, который в Liberty сейчас изучают со всей серьезностью – это превращение IndyCar в американскую серию поддержки Ф1, – рассказал Уиндзор. – И это, в действительности, очень хорошая идея.

Как именно они хотят этого добиться, я не в курсе, Возможно, избавятся от овалов и сделают чемпионат более ориентированным на дорожные трассы. Может, совершат шаг к Ф1 в плане техники – внедрят карбоновые тормоза [вместо нынешних чугунных] или что-то еще.

Возможно, именно для этого в IndyCar сейчас выступает Зак [Браун, босс McLaren]. Деталей я и правда не знаю».

Британец добавил: «На самом деле, это вовсе не тупая идея. Мне она кажется очень крутой, так как IndyCar станет местом для множества классных и талантливых пилотов, которые не смогли пробиться в Ф1. Они смогут уехать в Америку и выступать там».

Сейчас в IndyCar уже немало гонщиков с такими карьерами – это Каллум Айлотт, Феликс Розенквист, Кристиан Лундгор. Также в Америку уезжают те, чья карьера в Ф1 подошла к концу – достаточно назвать Маркуса Эрикссона, Такуму Сато и Ромена Грожана.

Обратных переходов в последнее время очень мало. Идея Red Bull усадить за руль машины Ф1 американца Колтона Херту наткнулась прошлым летом на активное противодействие FIA.