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Формула 1 Новости

Слухи: В Ф1 требуют отставки Маси, FIA – против

Решение о судьбе гоночного директора может быть принято уже сегодня

Слухи: В Ф1 требуют отставки Маси, FIA – против
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Сегодня состоится заседание комиссии по Формуле 1, на которой будут присутствовать руководители чемпионата, представители команд и делегаты от FIA. На этой встрече ожидается предварительное решение по ситуации на Гран При Абу-Даби в финале прошлого сезона. Каким бы оно не было, это решение еще предстоит утвердить всемирным советом по спорту FIA, впрочем там почти всегда утверждают решения подобных комиссий.

Что касается ситуации со скандалом в Абу-Даби, то главным спорным вопросом является судьба директора гонок Майкла Маси, решение которого в финале прошлого сезона повлияло на судьбу чемпионского титула.

Согласно сообщениям в британских таблоидах, включая Express и Daily Mail, позиции по поводу Маси разделились.

Так, глава Формулы 1 Стефано Доменикали считает, что в интересах чемпионата будет избавиться от спорной фигуры Маси. В свою очередь новый глава FIA Мохаммед бин Сулайем настаивает на том, чтобы Маси остался на должности директора гонок Формулы 1, однако его полномочия были разделены с дополнительными функционерами, а боссам команд запретили с ним общаться во время проведения гонки.

В теории последнее слово в этом вопросе остается за FIA, однако обычно стороны стараются прийти к компромиссу и не идти на конфронтацию.

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