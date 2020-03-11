Слухи: в Бахрейне могут провести сразу два Гран При

В связи с эпидемией коронавируса Формуле 1 уже пришлось отменить Гран При Китая, но под угрозой находятся и другие этапы. Так, по слухам, уже на этой неделе может быть принято решение об отмене первой в истории гонки во Вьетнаме. Глава Ф1 Чейз Кэри сейчас находится в этой стране, и должен вместе с организаторами принять решение до начала гонки Гран При Австралии в ближайшее воскресенье.

В случае, если и вьетнамский этап будет отменен, в календаре Ф1 возникнет пауза длиной в шесть недель. Чтобы избежать ее, руководство может согласовать проведение сразу двух Гран При в Бахрейне. Арабская страна примет свой этап 22 марта, но проведет его без зрителей из соображений безопасности в условиях эпидемии. По слухам, второй этап может пройти там же в даты Гран При Вьетнама, то есть через две недели после первого, сообщает GP Today.

Эпидемия уже вынудила Формулу Е и MotoGP отменить или перенести несколько весенних этапов. Тем не менее, Гран При Австралии Ф1 должен пройти в штатном режиме.