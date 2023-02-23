Слухи: В Aston Martin задумали пригласить Феттеля на замену Строллу

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Удивительные события происходят в Бахрейне, где стартовали предсезонные тесты Формулы 1. Команда Aston Martin, которая в начале этой недели осталась без одного из пилотов – Лэнс Стролл получил травму во время поездки на велосипеде – готовится принять решение о том, кто выступит за нее на открывающем сезон этапе в Сахире.

Состояние Стролла, который сломал запястье, не позволяет говорить, что он точно сможет сесть за руль. Раз так, нужно готовить замену.

В паддоке появился совершенно невероятный слух – в качестве запасного Aston Martin собирается пригласить Себастьяна Феттеля. 35-летний немец только-только завершил карьеру и явно дал понять, что намерен отдохнуть от Ф1.

Однако год назад он сам из-за болезни не смог стартовать в Сахире, потому в его послужном списке значатся 299 стартов в Ф1. Кроме того, в первый день тестов Фернандо Алонсо показал за рулем AMR23 второе время дня – всего в нескольких сотых позади Макса Ферстппена.

Так что идея позвать четырехкратного чемпиона мира в качестве «гостевого пилота» только на первый взгляд кажется нелепой…

Дополнительная информация: Адам Купер