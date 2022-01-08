Слухи: в Aston Martin сменится гендир и технический директор Ф1

Похоже, основной владелец компании Aston Martin и одноименной команды Формулы 1 Лоуренс Стролл проводит масштабную перестановку в руководстве своей структуры. После известия об отставке Отмара Сафнауэра появились разной степени правдоподобности слухи о следующих назначениях.

Так, ряд европейских СМИ написали, что принято решение об увольнении гендиректора автомобильного подразделения Aston Martin Тобиаса Моерса. Он был нанят Строллом только в середине 2020 года и пришел из Mercedes AMG (не команды, а автомобильного подразделения).

Однако за год с лишним работы Моерса финансовые показатели Aston Martin не просто не улучшились, но и существенно ухудшились. Теперь агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники утверждает, что ему уже найдена замена: Стролл сделал предложение бывшему главе Ford в Европе Стивену Армстронгу.

Следующим отставником может стать технический директор команды Формулы 1 Эндрю Грин, утверждает издание Formulanerds.com. Каких либо доказательств этому слуху не приводится, но именно Гран руководил постройкой болидов Aston Mertin, частично скопированных с машин Mercedes. Считается, что обе эти команды стали главными жертвами небольшого изменения регламента в 2021 году, причем Aston Martin пострадала сильнее.

Наконец, журналисты издания The Sports Rush высказывают предположение, что заменой для Сафнауэра может стать экс-глава команды Renault в Формуле 1 Сириль Абитбуль. Впрочем, никаких доказательств этому не приводится.