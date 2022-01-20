Слухи: в Alpine не исключили возвращения Бриаторе

За год с небольшим команда Alpine F1 потеряла Сириля Абитбуля, Реми Таффена, Марцина Будковски и Алена Проста – пока работой временно руководит лично глава одноименной компании Лоран Росси.

Пока слухи сватают в Энстоун ушедшего из Aston Martin Отмара Сафнауэра, в итальянской прессе появилось упоминание другого имени. Флавио Бриаторе, который дважды приводил нынешнюю Alpine к успеху, – в середине 90-х под именем Benetton с Михаэлем Шумахером и в середине 2000-х под именем Renault с Фернандо Алонсо – якобы, может вернуться на мостик.

Хотя итальянец давно не работает в паддоке, он любим многими болельщиками. Недавно хватило шуточного ролика Флавио со Стефано Доменикали, чтобы тотчас разнеслись сплетни о его переходе в руководство Ф1. Поэтому приглашение Бриаторе на роль советника наверняка понравилось бы многим.

Журналисты испанской Marca провели собственное мини-расследование, используя информацию надежного источника в Alpine. Оказалось, что планов приглашения Флавио сейчас нет, однако и полностью исключать возможность такого развития событий тоже не стоит.

Источник сообщил: «Возвращение Бриаторе очень сложно реализовать. Однако тем и хороша Формула 1, что здесь возможны даже очень маловероятные сценарии. Мы это видели уже не раз.

У Алена Проста как раз была представительская должность, и хотя кто-то может сказать, что Alpine вообще не нужен гоночный советник, формально этот пост остается вакантным.

Если [Бриаторе] вернется, он займет как раз должность советника. Он ни в каком случае не будет боссом команды, лишь консультантом».

У Флавио есть тесные связи с генеральным директором компании Renault Лукой де Мео и топ-пилотом Alpine F1 Фернандо Алонсо – источник сообщил, что если Бриаторе сам захочет вернуться в Формулу 1, то эти контакты вполне могут открыть ему туда дорогу.

Ранее экс-глава Ф1 Берни Экклстоун назвал итальянца идеальным кандидатом на пост главы Ferrari.

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