Слухи: в 2021-м мотор Honda станет на 40 л.с. мощнее
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Японский производитель готовит прощальный подарок Ферстаппену
В конце следующего года Honda официально покинет Формулу 1 и перестанет поставлять моторы Red Bull. После трудных лет с McLaren японский производитель добился прогресса, и болиды с его моторами одержали три победы в прошлом году и три в нынешнем.
Однако на 2021 год Honda готовит новую силовую установку, которая должна превзойти все предыдущие.
«Я слышал, что Honda готовит бомбу, – заявил Motorport.com обозреватель Ziggo Sport Джек Плой. – Они прибавят 40 л.с. в следующем году и попрощаются с Максом Ферстаппеном на высокой ноте. Но, конечно, это могут быть просто разговоры ради пиара».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин
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Слухи: в 2021-м мотор Honda станет на 40 л.с. мощнее
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