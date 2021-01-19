Казалось, нет в Формуле 1 более успешного и продуктивного для обеих сторон сотрудничества, чем между Льюисом Хэмилтоном и командой Mercedes. Множество титулов, десятки побед в Гран При и всевозможные рекорды – сложно было даже вообщарить, что может испорить проверенные временем отношения гонщика и коллектива из Брэкли.

Но беда пришла, откуда не ждали. Новый контракт Льюиса, который все называли формальностью, как-то все не выходило подписать. А потом коронавирус не позволил британцу провести один Гран При – и вдруг оказалось, что подменивший его Джордж Расселл может ехать на чемпионской мащине ничуть не хуже.

Дальше – больше. Хэмилтон выставил Mercedes условия продления соглашения, которые не устроили штутгартский концерн. В переговорах возникла пауза.

Следом зазвучали голоса, что Льюис хочет слишком многого, и ему стоило бы умерить свои запросы. И вот уже сетевое издание Formula1News написало, что его источник в паддоке назвал реальным сценарий прекращения сотрудничества Mercedes с Хэмилтоном. По информации журналистов, возможность замены сэра семикратного на того же Расселла рассматривается сейчас вполне серьезно.

Никаких подробностей в публикации не содержится, потому мы склонны считать следанные предположения, скорее, слухами. Однако верно говорят, что нет дыма без огня. Тут можно вспомнить очень похожую историю расставания Ferrari с Себастьяном Феттелем, когда несколько месяцев вынужденного карантина привели к результату, который немногим ранее казался просто невозможным.

Мы продолжаем следить за развитием событий вокруг Льюиса.