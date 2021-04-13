Слухи: У Стролла-старшего стали заканчиваться деньги

В начале апреля стало известно, что Лоуренс Стролл продает канадскую трассу «Мон-Тремблан», которой владел с 2000 года. Он инвестировал в нее солидные суммы, выстроив новый пункт управления гонками и существенно обновив медицинский центр. Сумма его вложений оценивается в $10 млн. Но теперь гоночный комплекс будет приносить доход уже новым владельцам.

Это не первая крупная продажа Стролла. По информации Grandprix247, недавно он также избавился от пентхауза в Южной Флориде, которым прежде владела популярная телеведущая Опра Уинфри – стоимость сделки составила $20 млн.

Кроме того, Лоуренс продает свою коллекцию уникальных гоночных Ferrari. Считается, что в этом случае причиной является конфликт интересов между двумя брендами спорткаров, а подборка машин оценивается в $220 млн.

В августе 2020-го авторитетные источники указывали, что Стролл-старший также продал свою фешенебельную яхту Faith – примечательно, что за 200 миллионов ее приобрел ни кто иной, как Майкл Латифи, отец другого пилота Ф1.

По отдельности все эти истории кажутся вполне заурядными, но собранные вместе, они явно наводят на определенные размышления. Несомненно, Лоуренс Стролл – человек очень состоятельный, однако даже у таких людей количество денег все же не бесконечно.

По данным из открытых источников состояние канадца в 2012 году составляло $1,8 млрд, а сейчас достигло отметки в $3,2 млрд. Но вопрос в том, что в это баснословную цифру входит не только свободные средства, но и стоимость активов. А этими деньгами оперировать куда сложнее.

При этом Стролл считается прежде всего специалистом по управлению финансами. В частности, когда его консорциум Yew Tree вложил в приобретение Aston Martin £182 млн, еще £500 млн внесли другие инвесторы, включая миллиардера Хуана Абелло.

Однако этих средств все равно оказалось недостаточно, потому осенью Стролл вложил в компанию еще £1,3 млрд. После этого, если исходить из оценок The Times, Лоуренс остался с долгами в $1 млрд – причем эта сумма увеличивается со ставкой 16% годовых.

Понятно, что в такой ситуации любой владелец бизнеса должен по возможности распродавать дорогие игрушки и концентрироваться на главном – для канадца это команда Ф1 и в еще большей степени компания с тем же именем.

В какой же степени можно утверждать, что финансовая империя Стролла пошатнулась от значительных трат на Aston Martin?

Безусловно, общее состояние Лоуренса полностью исключает возможность самого негативного сценария в ближайшем будущем. Но сейчас совершенно очевидно, что управление этим бизнесом требует максимальной концентрации усилий.

У Стролла есть репутация человека, который может все превращать в золото. Но и у него случались неудачные инвестиции – скажем, 20 лет назад они с деловым партнером потеряли на вложениях в ювелирный бизнес $100 млн, которые в то время были для Лоуренса очень солидной суммой.

Он справился тогда – и наверняка справится сейчас. Но если еще недавно предприниматель славился шикарными вечеринками – скажем, летом 2019-го по случаю его 60-летия, когда на острове Капри собралось более 250 гостей – то теперь о таких вещах на время точно придется забыть.