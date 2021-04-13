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Формула 1 / Новость

Слухи: У Стролла-старшего стали заканчиваться деньги

Автор:
, Ответственный редактор

За последнее время владелец Aston Martin продал несколько дорогостоящих активов. О чем это может говорить?

Слухи: У Стролла-старшего стали заканчиваться деньги

В начале апреля стало известно, что Лоуренс Стролл продает канадскую трассу «Мон-Тремблан», которой владел с 2000 года. Он инвестировал в нее солидные суммы, выстроив новый пункт управления гонками и существенно обновив медицинский центр. Сумма его вложений оценивается в $10 млн. Но теперь гоночный комплекс будет приносить доход уже новым владельцам.

Это не первая крупная продажа Стролла. По информации Grandprix247, недавно он также избавился от пентхауза в Южной Флориде, которым прежде владела популярная телеведущая Опра Уинфри – стоимость сделки составила $20 млн.

Кроме того, Лоуренс продает свою коллекцию уникальных гоночных Ferrari. Считается, что в этом случае причиной является конфликт интересов между двумя брендами спорткаров, а подборка машин оценивается в $220 млн. 

В августе 2020-го авторитетные источники указывали, что Стролл-старший также продал свою фешенебельную яхту Faith – примечательно, что за 200 миллионов ее приобрел ни кто иной, как Майкл Латифи, отец другого пилота Ф1. 

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По отдельности все эти истории кажутся вполне заурядными, но собранные вместе, они явно наводят на определенные размышления. Несомненно, Лоуренс Стролл – человек очень состоятельный, однако даже у таких людей количество денег все же не бесконечно.

По данным из открытых источников состояние канадца в 2012 году составляло $1,8 млрд, а сейчас достигло отметки в $3,2 млрд. Но вопрос в том, что в это баснословную цифру входит не только свободные средства, но и стоимость активов. А этими деньгами оперировать куда сложнее. 

При этом Стролл считается прежде всего специалистом по управлению финансами. В частности, когда его консорциум Yew Tree вложил в приобретение Aston Martin £182 млн, еще £500 млн внесли другие инвесторы, включая миллиардера Хуана Абелло. 

Однако этих средств все равно оказалось недостаточно, потому осенью Стролл вложил в компанию еще £1,3 млрд. После этого, если исходить из оценок The Times, Лоуренс остался с долгами в $1 млрд – причем эта сумма увеличивается со ставкой 16% годовых.

Понятно, что в такой ситуации любой владелец бизнеса должен по возможности распродавать дорогие игрушки и концентрироваться на главном – для канадца это команда Ф1 и в еще большей степени компания с тем же именем. 

В какой же степени можно утверждать, что финансовая империя Стролла пошатнулась от значительных трат на Aston Martin?

Безусловно, общее состояние Лоуренса полностью исключает возможность самого негативного сценария в ближайшем будущем. Но сейчас совершенно очевидно, что управление этим бизнесом требует максимальной концентрации усилий. 

У Стролла есть репутация человека, который может все превращать в золото. Но и у него случались неудачные инвестиции – скажем, 20 лет назад они с деловым партнером потеряли на вложениях в ювелирный бизнес $100 млн, которые в то время были для Лоуренса очень солидной суммой.

Он справился тогда – и наверняка справится сейчас. Но если еще недавно предприниматель славился шикарными вечеринками – скажем, летом 2019-го по случаю его 60-летия, когда на острове Капри собралось более 250 гостей  – то теперь о таких вещах на время точно придется забыть.  

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Лоуренс Стролл
Команды Aston Martin Racing
Автор Александр Кабановский

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