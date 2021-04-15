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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Слухи: у одного из пилотов Alpine обнаружили COVID, Квят выступит в Имоле

Автор:
, Ответственный редактор

Российский пилот Ф1 может заменить в этот уик-энд Фернандо Алонсо или Эстебана Окона. Но это не точно

Слухи: у одного из пилотов Alpine обнаружили COVID, Квят выступит в Имоле

Сообщения о том, что один из призовых гонщиков Alpine не сможет выступить на трассе Энцо и Дино Ferrari, стали появляться в социальных сетях с утра четверга. Позже их подхватили итальянские СМИ. Сама команда хранит по этому поводу полное молчание.

Обновление: Alpine опровергла слухи: Квят не выступит в Имоле

Подробностей у этой истории пока совсем мало, но доподлинно известно, что Даниил Квят уже приехал в Имолу, где завтра стартуют тренировки второго Гран При сезона – гонщик выложил кадр из паддока в сториз своего инстаграма.

Если данные о положительном анализе Алонсо или Окона подтвердятся, то пилот не сможет выступить в Гран При – в 2020-м так уже было с Серхио Пересом, Лэнсом Строллом и Льюисом Хэмилтоном. 

Квят стартовал в чемпионате мира в прошлом сезоне, потому у него есть действующая Суперлицензия. Этой зимой уфимец стал резервным пилотом Alpine F1. Если он выступит на Гран При Эмилии-Романьио, российским поклонникам Ф1 может представиться уникальный шанс впервые увидеть в гонке сразу двух своих соотечественников – Квята и Никиту Мазепина из Haas.

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Alpine опровергла слухи: Квят не выступит в Имоле
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Фернандо Алонсо , Даниил Квят , Эстебан Окон
Команды Alpine
Автор Александр Кабановский

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