Сообщения о том, что один из призовых гонщиков Alpine не сможет выступить на трассе Энцо и Дино Ferrari, стали появляться в социальных сетях с утра четверга. Позже их подхватили итальянские СМИ. Сама команда хранит по этому поводу полное молчание.

Обновление: Alpine опровергла слухи: Квят не выступит в Имоле

Подробностей у этой истории пока совсем мало, но доподлинно известно, что Даниил Квят уже приехал в Имолу, где завтра стартуют тренировки второго Гран При сезона – гонщик выложил кадр из паддока в сториз своего инстаграма.

Если данные о положительном анализе Алонсо или Окона подтвердятся, то пилот не сможет выступить в Гран При – в 2020-м так уже было с Серхио Пересом, Лэнсом Строллом и Льюисом Хэмилтоном.

Квят стартовал в чемпионате мира в прошлом сезоне, потому у него есть действующая Суперлицензия. Этой зимой уфимец стал резервным пилотом Alpine F1. Если он выступит на Гран При Эмилии-Романьио, российским поклонникам Ф1 может представиться уникальный шанс впервые увидеть в гонке сразу двух своих соотечественников – Квята и Никиту Мазепина из Haas.