Слухи: у Mercedes W13 обнаружились сложности с охлаждением

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Mercedes представила свой новый автомобиль 18 февраля в Сильверстоуне – и сразу же вывела новинку на трассу. В рамках 100 километров съемочного дня за рулем успели посидеть как Льюис Хэмилтон, так и Джордж Расселл.

По словам технического директора Майка Эллиота, руль остался единственной деталью из 2921, которая перекочевала а W13 с ее предшественницы. Все остальное было переработано.

Между тем, есть основания говорить, что пятничные заезды прошли далеко не так безоблачно, как хотелось бы команде.

Мотор мощный, но требует воздуха

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Mercedes AMG

Погода в середине февраля была типичной для Британии: прохладной, ветреной и даже временами солнечной. Это дало возможность сделать красивые кадры W13, однако не позволило ответить на вопрос, обеспечивают предельно «обтягивающие» кузовные панели достаточное охлаждение.

Особенность нынешней ситуации в том, что обновленная версия мотора из Бриксуорта стала мощнее, но и ее требования к охлаждению также возросли.

Первые же кадры машины показали, что в Mercedes использовали рискованное решение с очень компактными понтонами. Это выгодно в плане аэродинамики, но заставляет серьезно думать о вопросах отвода тепла. Понятно, что получить ответы получится не раньше тестов в Бахрейне 10-12 марта.

Отверстия большие и маленькие

Джордж Расселл, Mercedes W13 Фото: Mercedes AMG

В конструкции W13 обращают на себя внимание очень крупные отверстия воздухозаборников – верхнего над головой гонщика и боковых в понтонах. Достаточно сравнить их с Aston Martin или AlphaTauri. При этом отверстия для выхода воздуха в задней части понтонов, напротив, довольно скромных размеров.

Также примечательно, что поверх сформированных в днище тоннелей Вентури нет вообще никаких кузовных панелей – скажем, Ferrari закрыла их понтонами с очень характерным углублением, чтобы добавить прижимной силы. Однако концепция W13 в ином – минимизировать лобовой сопротивление ради скорости на прямых.

Интересные детали днища

Сравнение деталей днища Mercedes W13 и W12 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Узкие понтоны оставили свободным большой участок днища – и конструкторы Mercedes постарались максимально задействовать его. Боковая кромка получила волнистую форму, что особенно интересно с учетом прошлогодней истории. В 2021-м на W12 уже было похожее решение (во врезке), однако из-за него возникли проблемы с балансом, и в рамках большого пакета обновления для Сильверстоуна кромку сделали ровной.

Однако применительно к новой машине прежняя идея имеет иной смысл: на этот раз волны нужны для того, чтобы помочь реализации граунд-эффекта. По сути это дополнительные мини-диффузоры, которые выводят воздушные потоки из-под днища вбок.

Однако мы отклонились от главного вопроса – охлаждения силовой установки. Пока есть ощущение, что горячий воздух внутри понтонов может стать серьезной проблемой для чемпионов мира. В прошлом команды делали дополнительные отверстия в зоне крепления Halo по бокам от кокпита. На W13 таких пока не видно.

Нет у серебристой машины и многочисленных вентиляционных прорезей в верхней части понтонов, как у Ferrari или Aston Martin.

Шарль Леклер, обкатка Ferrari F1-75 Фото: Давиде Кавацца

Наш эксперт Джорджо Пиола, проанализировав кадры с новой Mercedes, предположил наличие в средней части понтона специального лючка – его контуры показаны на фото ниже. Возможно, в первых гонках сезона, чтобы не рисковать перегревом, команда станет менять эту панель на другую, с вентиляционными отверстиями.

Прежде такой подход хорошо работал для панели у боковины кокпита.

Конфигурация охлаждения Mercedes W13 Фото: Mercedes AMG

Тем интереснее будет следить в Барселоне за изменениями в Mercedes – как, впрочем, и всех остальных машин. Пока мы видели только кадры презентаций, рендеры и фото с обкаток. На них все команды показывали то, что хотели показать. На общих сессиях спрятать что-то уже не выйдет – в кадр может попасть много такого, что мы не увидели прежде.