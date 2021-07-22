Слухи: у Ferrari возникли сложности с «супербыстрым» мотором

После первого Гран При 2022 года в Форуле 1 полностью запретят доработки моторов вплоть до смены их спецификации. Мы уже писали, что к моменту заморозки Ferrari рассчитывает погдотовить серьезно доработанный двигатель. В самой команде его называют «супербыстрым», исходя из скорости сгорания топлива в цилиндрах.

Наши источники сообщают, что новинку уже активно испытывают на стенде. Пока она не показывает ни достаточной мощности, ни нужной надежности – однако инженеры считают, что эти вопросы получится решить за оставшееся время. Одним из главных преиуществ нового двигателя считается особый сплав, из которого изготовлен блок внутреннего сгорания. Благодаря свои свойствам он должен выдерживать повышенные нагрузки.

После провального 2020 года, когда моторы Скудерии утратили мощность в результате соглашения с FIA и однозначно уступали Mercedes и Honda, нынешние двигатели явно стали шагом вперед. Но несмотря на очевидный прогресс, пока Ferrari, тем не менее, уступает главным соперникам.

В команде пошли на известный риск, решив серьезно переделать двигатель к 2022 году. А концепция «реактивного» поджига топлива в цилиндрах потребовала серьезной переделки впускных камер и одновременно привела к росту давления в цилиндрах.

Именно для того, чтобы справиться с возросшими нагрузками, Скудерии и понадобился новый сплав. Слухи доносят, что пока испытания проходят с переменным успехом. Якобы новый материал действительно позволил сделать шаг вперед, но при этом внедрение «супербыстрой» концепции пока проходит сложно: она привела к снижению надежности и при этом еще не позволила выйти хотя бы на существующий у нынешних моторов уровень мощности.

Доводка новинки осложняется общими ограничениями на работу команд в условиях лиита бюджетов, однако в Маранелло рассчитывают до декабря снять все вопросы и успеть подготовить новую силовую установку к старту зимних тестов 2022 года.