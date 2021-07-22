Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Судьбу спринтов в Формуле 1 решат соцсети… и пот!
Формула 1 Новости

Слухи: у Ferrari возникли сложности с «супербыстрым» мотором

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия

Как стало известно Motorsport.com, новая силовая установка показала на стенде в Маранелло неоднозначные результаты

Слухи: у Ferrari возникли сложности с «супербыстрым» мотором

После первого Гран При 2022 года в Форуле 1 полностью запретят доработки моторов вплоть до смены их спецификации. Мы уже писали, что к моменту заморозки Ferrari рассчитывает погдотовить серьезно доработанный двигатель. В самой команде его называют «супербыстрым», исходя из скорости сгорания топлива в цилиндрах.

Наши источники сообщают, что новинку уже активно испытывают на стенде. Пока она не показывает ни достаточной мощности, ни нужной надежности – однако инженеры считают, что эти вопросы получится решить за оставшееся время. Одним из главных преиуществ нового двигателя считается особый сплав, из которого изготовлен блок внутреннего сгорания. Благодаря свои свойствам он должен выдерживать повышенные нагрузки. 

После провального 2020 года, когда моторы Скудерии утратили мощность в результате соглашения с FIA и однозначно уступали Mercedes и Honda, нынешние двигатели явно стали шагом вперед. Но несмотря на очевидный прогресс, пока Ferrari, тем не менее, уступает главным соперникам.

Читайте также:

В команде пошли на известный риск, решив серьезно переделать двигатель к 2022 году. А концепция «реактивного» поджига топлива в цилиндрах потребовала серьезной переделки впускных камер и одновременно привела к росту давления в цилиндрах.

Именно для того, чтобы справиться с возросшими нагрузками, Скудерии и понадобился новый сплав. Слухи доносят, что пока испытания проходят с переменным успехом. Якобы новый материал действительно позволил сделать шаг вперед, но при этом внедрение «супербыстрой» концепции пока проходит сложно: она привела к снижению надежности и при этом еще не позволила выйти хотя бы на существующий у нынешних моторов уровень мощности.

Доводка новинки осложняется общими ограничениями на работу команд в условиях лиита бюджетов, однако в Маранелло рассчитывают до декабря снять все вопросы и успеть подготовить новую силовую установку к старту зимних тестов 2022 года. 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Судьбу спринтов в Формуле 1 решат соцсети… и пот!

Предыдущая новость

Судьбу спринтов в Формуле 1 решат соцсети… и пот!
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Эксклюзив: интервью Вольфа о последствиях аварии в Сильверстоуне

2 ч
2
Формула 1

Слухи: у Ferrari возникли сложности с «супербыстрым» мотором

24 мин
3
Формула 1

Сезон переходов: Боттас заменит Райкконена в Alfa Romeo?

1 ч
4
Формула 1

Отец Ферстаппена: Пусть Вольф нам больше не звонит

1 дн
5
Формула 1

Mercedes не стал менять крыло после аварии Хэмилтона: почему?

1 ч
Самое важное:
Слухи: у Ferrari возникли сложности с «супербыстрым» мотором
Формула 1

Слухи: у Ferrari возникли сложности с «супербыстрым» мотором

24мин
Судьбу спринтов в Формуле 1 решат соцсети… и пот!
Формула 1

Судьбу спринтов в Формуле 1 решат соцсети… и пот!

58мин
Mercedes не стал менять крыло после аварии Хэмилтона: почему?
Формула 1

Mercedes не стал менять крыло после аварии Хэмилтона: почему?

1 ч
Сезон переходов: Боттас заменит Райкконена в Alfa Romeo?
Формула 1

Сезон переходов: Боттас заменит Райкконена в Alfa Romeo?

1 ч
Эксклюзив: интервью Вольфа о последствиях аварии в Сильверстоуне
Формула 1

Эксклюзив: интервью Вольфа о последствиях аварии в Сильверстоуне

2 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Франко Нуньес
Технический анализ: пакет обновлений Aston Martin AMR21 Гран При Австрии
Формула 1

Технический анализ: пакет обновлений Aston Martin AMR21

Технический брифинг: конфигурация Mercedes для Гран При Австрии Гран При Австрии
Формула 1

Технический брифинг: конфигурация Mercedes для Гран При Австрии

Технический брифинг: доработки днища Ferrari SF21 Гран При Штирии
Формула 1

Технический брифинг: доработки днища Ferrari SF21

Ferrari Больше от
Ferrari
Ferrari сильно улучшили гоночный темп. Но только вне трафика Гран При Великобритании
Формула 1

Ferrari сильно улучшили гоночный темп. Но только вне трафика

McLaren привезет обновления машины в Венгрию Гран При Венгрии
Формула 1

McLaren привезет обновления машины в Венгрию

Источник: Ferrari упустила победу из-за недолива топлива Гран При Великобритании
Формула 1

Источник: Ferrari упустила победу из-за недолива топлива

Самое читаемое Сегодня

Эксклюзив: интервью Вольфа о последствиях аварии в Сильверстоуне
Формула 1 Формула 1

Эксклюзив: интервью Вольфа о последствиях аварии в Сильверстоуне

Слухи: у Ferrari возникли сложности с «супербыстрым» мотором
Формула 1 Формула 1

Слухи: у Ferrari возникли сложности с «супербыстрым» мотором

Сезон переходов: Боттас заменит Райкконена в Alfa Romeo?
Формула 1 Формула 1

Сезон переходов: Боттас заменит Райкконена в Alfa Romeo?

Отец Ферстаппена: Пусть Вольф нам больше не звонит
Формула 1 Формула 1

Отец Ферстаппена: Пусть Вольф нам больше не звонит

Mercedes не стал менять крыло после аварии Хэмилтона: почему?
Формула 1 Формула 1

Mercedes не стал менять крыло после аварии Хэмилтона: почему?

Баррикелло: Про аварии должен думать Хэмилтон, а не Ферстаппен
Формула 1 Формула 1

Баррикелло: Про аварии должен думать Хэмилтон, а не Ферстаппен

СМИ: по данным Red Bull, Хэмилтон специально въехал в Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

СМИ: по данным Red Bull, Хэмилтон специально въехал в Ферстаппена

Судьбу спринтов в Формуле 1 решат соцсети… и пот!
Формула 1 Формула 1

Судьбу спринтов в Формуле 1 решат соцсети… и пот!

Самое важное:

Слухи: у Ferrari возникли сложности с «супербыстрым» мотором
Формула 1 Формула 1

Слухи: у Ferrari возникли сложности с «супербыстрым» мотором

Судьбу спринтов в Формуле 1 решат соцсети… и пот!
Формула 1 Формула 1

Судьбу спринтов в Формуле 1 решат соцсети… и пот!

Mercedes не стал менять крыло после аварии Хэмилтона: почему?
Формула 1 Формула 1

Mercedes не стал менять крыло после аварии Хэмилтона: почему?

Сезон переходов: Боттас заменит Райкконена в Alfa Romeo?
Формула 1 Формула 1

Сезон переходов: Боттас заменит Райкконена в Alfa Romeo?

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.