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Слухи: Цунода продолжит карьеру в Aston Martin

Несколько месяцев пребывавший в состоянии полного штиля пилотский рынок Формулы 1, похоже, приходит в движение…

Александр Кабановский
Автор:
Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, Юки Цунода, Scuderia AlphaTauri

Хотя состав участников нового сезона Больших Призов уже сейчас известен на две трети, в нем до сих пор нет ни одной перестановки по сравнению с нынешним чемпионатом. Кто-то заранее подписал многолетний контракт, кто-то продлил действующий

Но это вовсе не значит, что предстоящей зимой мы так и не увидим переходов – сейчас за те вакансии, что пока свободны, идет нешуточная борьба за кулисами. Об одном из сценариев рассказал Ричард Брэдли – бывший гонщик, который когда-то побеждал в Ле-Мане, а сейчас стал экспертом онлайн-издания PlanetF1 в паддоке. 

По его словам, источники говорят о возможности скорого перехода Юки Цуноды в состав Aston Martin на место Лэнса Стролла. 

«Юки будет очень серьезным претендентом на эту позицию в 2024 году, – сказал британец. – Я напомню, Honda собирается поставлять свои моторы Aston Martin [с сезона-2026], а Цунода, понятное дело, является гонщиком HRC (спортивного отделения Honda Racing Corporation, – прим.ред.). Потому такой переход выглядит совершенно логичным.  

Слухи доносят, что они уже начали переговоры об условиях сотрудничества. Как по мне, это точно случится – если и не с будущего года, то с 2025-го уже просто на 100%».

Юки Цунода выступает в Ф1 с 2021 года и провел всю карьеру в составе AlphaTauri. У Стролла бессрочный контракт с командой своего отца, однако результаты канадца в последнее время вызывают серьезный скептицизм относительно его перспектив. 

А что с Чжоу?

Также Брэдли затронул вопрос о будущем другого азиатского пилота, Чжоу Гуаньюя. Мы уже писали, что тому (как поговаривают) не удалось договориться с Sauber о продлении сотрудничества

По мнению эксперта, все указывает на переход китайца в Williams: «Я вижу, что он заменит там Логана Сарджента. 

Всем известно, что у Williams сейчас новый менеджмент, но исторически этой команде всегда были нужны пилоты с бюджетом. 

Alfa Romeo сейчас движется в сторону Audi, а у Чжоу наверняка есть некоторые трудности [со спонсорской поддержкой] из-за возникших проблем в китайской экономике. Но все же я ожидаю, что Williams избавится от Сарджента, и тогда Чжоу будет самым логичным выбором». 

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