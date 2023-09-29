Слухи: Toyota попробует вернуться в Формулу 1 при поддержке McLaren

Заводская команда Toyota выступала в Формуле 1 до конца 2009 года, после чего концерн принял решение свернуть программу в чемпионате мира из-за финансового кризиса. При этом инфраструктура, которую осталась после завершения выступлений, до сих пор отвечает стандартам Ф1 – скажем, аэродинамической трубой в Кельне до недавнего времени пользовалась McLaren.

Сейчас британцы запустили собственную трубу – но это вовсе не значит, что их отношения с Toyota подошли к логическому завершению. Более того: поговаривают, что в последнее время они стали только крепче.

Прямым свидетельством этого стало объявление, сделанное по ходу Гран При Японии: заводской пилот Toyota Рио Хиракава стал запасным в McLaren.

В рамках своей программы 29-летний победитель «Ле-Мана» сможет провести цикл занятий на симуляторе и тесты на машине 2021 года.

Тем, кто увидел в этом соглашении лишь причуду спонсоров и самого гонщика, у которого нет ни малейших шансов пробиться в пелотон, придется умерить скепсис – на самом деле, все гораздо интереснее. Поговаривают, что так Toyota прощупать возможность возвращения в Ф1.

На «Сузуке» присутствовал сам глава концерна Акио Тойода – и был он гостем McLaren. Все это укладывается в очень стройную теорию о том, что японцы изменили отношение к Формуле 1 и как минимум изучают перспективы возобновления программы.

В конце 2000-х McLaren и Toyota соперничали на трассах Ф1 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Глава McLaren Андреа Стелла по просьбе Motorsport.com объяснил, в чем смысл контракта с Хиракавой: «На самом деле, попасть в нашу программу развития стремятся очень многие гонщики. Мы стремимся работать с талантами и видим интерес с их стороны. Это показывает наш уровень.

Потому мы были рады, когда Рио и Toyota выразили желание присоединиться к нашей программе. Мы тоже выиграем от этого, пополнив свой список запасных.

Все это делается не только ради пилота. Нам интересно посмотреть, как он подходит к работе, как будет развиваться. Это даст возможность расширить наши горизонты».

В этих обтекаемых формулировках маловато конкретики, но сам интерес Toyota не вызывает вопросов. Казуки Накаджима, который сам выступал в Ф1 при поддержке концерна, а сейчас является советником его гоночной программы, был очень дипломатичен в ответе на важный вопрос.

«Нет-нет, сейчас никакого интереса нет, – сказал он. – Пока речь идет исключительно о поддержке гонщика, и только. Разумеется, я прекрасно понимаю, о чем вы думаете, и в курсе всех этих слухов.

Могу заверить, что прямо сейчас ничего такого нет. А что принесет будущее – никогда невозможно знать заранее».

Кажется, для японца, представляющего корпорацию, этот ответ следует считать максимально близким к «да».

Казуки Накаджима, консультант Toyota Gazoo Racing, Андреа Стелла, руководитель McLaren, Рио Хиракава, запасной гонщик McLaren Фото: Motorsport.com / Japan