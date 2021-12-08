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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Слухи: Тодт может вернуться в Ferrari

Автор:
, редактор

Завершив работу на посту президента FIA, француз, не исключено, вернется в компанию из Маренелло

Слухи: Тодт может вернуться в Ferrari

С именем Жана Тодта связаны последние громкие успехи Ferrari. Возглавив культовую команду в 1993 году, когда та прозябала в группе середняков, он за короткое время превратил ее в «дрим-тим» с Михаэлем Шумахером, Россом Брауном и Рори Берном. 

На протяжении шести сезонов подряд (1999-2004) Скудерия выигрывала Кубок конструкторов, а Шумахер не знал себе равных в чемпионате пилотов в 2000-04 годах.

Тодт работал в Ferrari до 2009-го, после чего выиграл выборы президента FIA. Этой зимой полномочия Жана на этом посту завершаются – 17 декабря станет известно имя его преемника. 

Между тем, в итальянской прессе появились слухи о том, чем Тодт может заняться дальше. 

Как пишет Corriere della Sera, существует вероятность, что с будущего года 75-летний француз вернется в Маранелло. Считается, что этого хочет Джон Элканн – наследник династии Аньелли и большой босс компании Ferrari.

По информации издания, первые переговоры Элканна с Тодтом прошли летом по ходу «24 часов Ле-Мана», после чего они встречались еще несколько раз. 

Ожидается, что Тодту предложат пост «супер-советника»: его появление значительно повысит политический и спортивный статус Скудерии, а связи будут полезны как для команды, так и для ее руководителя Маттиа Бинотто.  

Можно вспомнить, как похожую роль в Mercedes занимал Ники Лауда.

При этом, как пишет Corriere della Sera, еще рано говорить, что стороны пришли к согласию. 

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