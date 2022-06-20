Слухи: Технология, сделавшая Алонсо чемпионом, спасет Ф1 от «козления»

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По информации Motorsport.com, технический директор FIA по машинам с открытыми колесами Николас Томбазис на этой неделе проведет встречу с главными конструкторами всех команд Формулы 1 и обсудит с ними меры по борьбе с «козлением».

Собственно, FIA еще до Гран При Канады выпустила директиву с требованием к командам сделать что-то с паразитными вертикальными колебаниями их машин, которые возникают из-за особенностей аэродинамики современных болидов на высокой скорости.

Однако никакого прямого изменения в правила внесено не было, а потому команды могли сделать очень немногое для исполнения директивы. В Mercedes, чьи машины более всего страдают от «козления», установили дополнительные усилители днища, но в итоге сняли их, опасаясь протестов со стороны других команд.

Теперь на новой встрече планируется как раз обсудить уже изменения в правила: как те, что вступят в силу немедленно, так и те, которые станут обязательными в следующем году.

Среди мер рассматривается изменение допустимых аэродинамических схем, изменение архитектуры подвески и даже снятие запрета на демпферы масс.

Последнее, возможно, является самым интересным решением. В Формуле 1 демпферы масс в начале этого века стала использовать команда Renault, и, как считается, именно благодаря этому Фернандо Алонсо получил в свое распоряжение машину, на которой он выиграл два чемпионских титула, обыграв при этом самого Михаэля Шумахера.

Демпфер масс призван как раз противодействовать вертикальным колебаниям болида. В случае с Renault, на которых выступал Алонсо, он помогал снизить тряску от неровностей и поребриков и стабилизировать контакт колес с асфальтом. Однако в теории это устройство, которое сейчас запрещено, может гасить любые вертикальные колебания, в том числе и возникающие из-за аэродинамических качеств машин.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл