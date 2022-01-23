Слухи: технический директор Aston Martin перейдет в Alpine

Слухи о том, что технический директор Aston Martin Эндрю Грин также покидает команду получили продолжение. По данным испанского издания Marca, Грин не просто уйдет из Aston Martin, а перейдет в Alpine. Ранее многие СМИ писали, что туда же руководителям назначат бывшего главу Aston Martin Отмара Сафнауэра.

Собственно, Aston Martin уже нашла Грину замену. Со 2 апреля техническим директором команды станет Дэн Фэллоуз ранее работавший главой отдела аэродинамики в Red Bull. В сообщении о его назначении ничего не говорилось о Грине, однако похоже, что Фэллоуз будет работать не вместе с ним, а вместо него.

Интересно, что та же Marca утверждает о твердых позициях в Alpine менеджера команды Давиде Бривио. Итальянец перешел во французский коллектив с поста руководителя Suzuki в MotoGP, и весь прошлый год говорилось о его возможном возвращении. Однако этого, судя по всему, не произойдет.

Напомним, что с начала года стало известно об увольнении исполнительного директора Alpine Марцина Будковски, а также советника команды и неисполнительного директора Алена Проста. Предполагается, что команду возглавит именно Сафнауэр, однако пока об этом официально не объявлялось.