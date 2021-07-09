Слухи: судьба гонки Формулы 1 в Японии зависит от Honda

Эпидемиологические ограничения, которые действуют в настоящий момент в Японии, уже привели к отмене двух этапов чемпионатов мира, которые должны были пройти в этой стране осенью. Организаторы MotoGP вычеркнули из своего расписания мотоциклетный Гран При Японии в Мотеги, а чемпионат по гонкам на выносливость (WEC) – 6-часовую гонку в Фудзи.

Само собой, это сразу же поставило вопрос о будущем еще двух, пока не отмененных японских этапов чемпионатов мира – октябрьской гонки Формулы 1 на «Сузуке» и ноябрьского Ралли Япония. Многие в паддоке Ф1 уже считают отмену Гран При Японии решенным делом – однако, по информации Motorsport.com, об этом рано говорить с уверенностью.

Дело в том, что в настоящий момент главным препятствием для проведения гонки на «Сузуке» выглядят вовсе не эпидемиологические ограничения. Проблемой является скорее более чем вероятный запрет на присутствие зрителей – напомним, только что власти страны приняли решение о проведении в закрытом режиме соревнований в рамках Олимпийских игр.

В отсутствие болельщиков владельцы трассы по сути проведут соревнования себе в убыток. На это вряд ли были бы готовы пойти «обычные» организаторы этапа – однако не стоит забывать, что владельцем японского автодрома является компания Honda. При этом бренд покидает чемпионат мира в конце нынешнего сезона – и в этой ситуации есть достаточно большие шансы, что компания решится пойти на определенные затраты с целью превратить гонку в красивую церемонию прощания с Формулой 1.

Окончательное решение о проведении или отмене Гран При Японии, по слухам, должно быть принято на неделе после Гран При Венгрии.