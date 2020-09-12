Слухи: Стролл переманивает Ньюи в Aston Martin

Владелец команды Racing Point, которая со следующего года будет называться Aston Martin, Лоуренс Стролл пытается переманить из Red Bull главного конструктора Эдриана Ньюи. Об этом со ссылкой на свои источники пишут сразу две итальянские газеты: Corriere della Sera и La Gazzetta dello Sport.

Издания уверяют, что сам Ньюи еще не дал своего согласия, однако Стролл очень хотел бы заполучить знаменитого конструктора, чтобы с его помощью превратить Aston Martin в чемпионскую команду. В пользу Ньюи говорит и тот факт, что он уже имеет позитивный опыт работы с Себастьяном Феттелем и четырежды создавал для последнего машины, на которых немец становился чемпионом.

Также утверждается, что в случае отказа Ньюи покинуть Red Bull, Стролл готов привлечь его к конструированию дорожных суперкаров Aston Martin. В годы, когда Aston Martin был спонсором Red Bull, Ньюи уже участвовал в разработке гражданских машин, в частности Aston Martin Valkyrie.

В этом сезоне болиды Racing Point исключительно похожи на машины Mercedes прошлого года. Это копирование вызвало недовольство других команд и вынудило FIA уточнить правила, запретив подобную практику. Таким образом, дорабатывать болиды на 2021 год и создавать принципиально новые машины на 2022 год Aston Martin предстоит самостоятельно.