Слухи: Старт нового сезона Ф1 просят перенести на февраль

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В следующем году в Формуле 1 должно пройти 23 этапа. При этом текущий сезон заканчивается уже в ноябре, так как при составлении расписания пытались избежать пересечения с трансляциями футбольного Кубка ФИФА.

И если следующий стартует в марте, как это было в этом году, то перерыв между гонками продлится 17 недель, а если считать от последнего Гран При до старта тестов – 14 недель.

Для сравнения, в прошлом году перерыв составил 10 недель, и это при том, что командам нужно было подготовить принципиально новые болиды, соответствующие измененному техрегламенту. В этот раз новые машины станут эволюцией существующих, так что времени хватит с запасом.

В связи с этим со стороны команд поступают предложение перенести первую гонку сезона на 5 марта или даже на 26 февраля. Это позволит снизить количество трех Гран При подряд и существенно облегчит труд команд. Правда, организовать такой календарь руководству чемпионата будет не просто.

Одной из помех может стать погода в Каталонии, где на трассе в Барселоне традиционно проходят предсезонные тесты. Зимой там не всегда бывает достаточно тепло, и хотя, скажем, снег крайне маловероятен, погодные условия могут оказаться не релевантны тому, что ждет пилотов по ходу чемпионата, так что собранные на тестах данные окажутся просто бесполезны.

Дополнительная информация: Роберто Кинкеро