Слухи: сколько мотористы Ф1 смогли прибавить за зиму
В итальянских медиа появились цифры прироста лошадиных сил для Ferrari, Mercedes, Red Bull/Honda и Renault
До старта предсезонных тестов Ф1 в Бахрейне остается чуть более месяца – сейчас все участники чемпионата завершают активную фазу подготовки своих машин, за которой последуют традиционные презентации и частные тесты в формате съемочных дней.
Со своей стороны, не сидели зимой сложа руки и мотористы. Хотя регламент и запрещает доработки силовых установок, повысить их отдачу все же можно – используя лазейку в правилах на счет улучшения надежности.
Итальянская La Gazzetta dello Sport в свежем номере поделилась со своими читателями размером той прибавки, которую смогли получить разные производители.
Из публикации следует, что Ferrari удалось отыскать дополнительно 30 лошадиных сил, у Mercedes это 16 л.с., у Red Bull/Honda – 10.
В случае Скудерии прибавка оказалась возможной, так как по ходу прошлого сезона команде пришлось снизить отдачу своих моторов после нескольких сходов в первой половине чемпионата.
Mercedes удалось сделать шаг вперед благодаря снижению потери на трение в цилиндрах: партнеры из Petronas подготовили новую спецификацию масла и смазок, которые принесли ощутимый эффект.
При этом в Renault, как следует из материала Gazzetta, зимой работали именно над надежностью. В результате мощность силовой установки осталась прежней, но вот отказов теперь должно стать меньше.
Отметим, что источники итальянской редакции Motorsport.com ранее называли прибавку в 30 л.с. для Ferrari явно завышенной. По сравнению с концом 2022 года Скудерия действительно добавила в мощности – однако примерно вдвое меньше.
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