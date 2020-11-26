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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Слухи: Система DAS разочаровала гонщиков Mercedes

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Слухи: Система DAS разочаровала гонщиков Mercedes
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола

Как оказалось, главная техническая новинка 2020 года имеет не только плюсы…

В Имоле Mercedes завоевала седьмой подряд Кубок конструкторов, а в Турции ее гонщик Льюис Хэмилтон гарантировал себе звание сильнейшего. Решение двух главных турнирных задач дало команде возможность окончательно переключиться на подготовку к чемпионату 2021 года. 

Несмотря на это, кадры из Бахрейна показывают, что на W11 по-прежнему смонтирована система DAS.

Хитрое устройство, которое впервые заметили на зимних тестах, позволяет гонщику прямо из кокпита менять угол схождения передних колес, вытягивая на себя рулевую колонку. Как оказалось, что-то похожее есть и у соперников

Как известно, ради экономии Формула 1 решила не строить к следующему сезону новые машины – однако в то же время ступит в силу запрет на систему DAS.

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Казалось бы, в концовке сезона есть прямой смысл отказаться от устройства и собрать важные данные для 2021-го. Тем более, что ранее Mercedes уже пробовала отключать DAS в тренировках – в частности, на этапе в Португалии.

Но система на месте. Почему же?

По слухам из паддока, в Mercedes остались недовольны тем, как гонщики использовали DAS. Инженеры полагают, что от нее можно было получить больше. Несомненно. устройство очень помогало Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу быстро прогревать шины – как в субботу перед квалификационными попытками, так и в воскресенье на прогревочном круге до старта гонки.

Но в то же время, как поговаривают, пилоты негативно отнеслись к необходимости постоянно пользоваться DAS по ходу гонок. Когда машина мчится на прямых со скоростью свыше 300 км/ч, у них есть много других задач – анализ данных на дисплее, корректировка настроек и так далее. И постоянно тянуть и толкать руль не гонщикам не  понравилось, в особенности Льюису. 

Так что в оставшихся гонках Mercedes попытается выжать из DAS больше. Это будет полезно еще и тем, что даст конструкторам понять истинный потенциал устройства – и оценить, стоит ли тратить ресурсы на создание чего-то похожего, но не нарушающего регламент.

Ведь в том, что в Брэкли попробуют использовать имеющиеся наработки в будущем, сомнений нет.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна Билеты
Сессия Четверг
Местонахождение Международный автодром Бахрейна
Пилоты Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Франко Нуньес

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