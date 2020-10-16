Слухи: сезон Ф1 стартует в Сахире и пройдет в 22 этапа, включая Саудовскую Аравию

Формула 1 и FIA пока не публиковали календарь на 2021 год ни в окончательном, ни даже в предварительном виде. Понятно, что его согласование требует известного времени, особенно в свете прогнозов медиков о затяжном характере коронавирусной пандемии.

Хотя к следующей весне, хочется верить, наука одержит окончательную победу на COVID-19, этот фактор все равно сказывается при формировании планов. Ожидается, что на следующей неделе команды Ф1 получат предварительный список гонок, чтобы иметь возможность заранее начать подготовку своих действий.

Между тем собственный вариант календаря, названный «обобщением слухов и различной информации», опубликовало сетевое издание F1i. По его данным, решено начать сезон в Бахрейне, перед этим проведя там же и зимние тесты.

Гран При Австралии, который много лет открывал чемпионат, состоится в октябре – это связано с жестким карантинным регламентом, который сейчас действует в стране и может помешать въезду команд и болельщиков в марте.

В марте Формула 1 впервые приедет во Вьетнам (что интересно, только в эту пятницу тамошние промоутеры официально объявили об отмене Гран При 2020 года), а европейская часть чемпионата начнется в мае в Зандфорте в рамках единственного за год отрезка из трех этапов без перерывов.

Летние каникулы продлятся больше месяца. На конец ноября запланирован новый Гран При Саудовской Аравии на трассе в Джедде. Финиширует сезон в декабре в Абу-Даби.

Российский этап в этой версии календаря запланирован на вторую половину сентября, гонка должна вновь пройти в Сочи.

Неофициальный календарь Формулы 1 на 2021год