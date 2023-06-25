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Слухи: Риккардо передумал – и не прочь выступить за AlphaTauri

По информации из паддока, австралиец собрался всерьез побороться за место в «младшей» команде Red Bull на будущий сезон

Автор:
Даниэль Риккардо, резервный гонщик Red Bull Racing

Этой весной, когда Ник де Врис явно не демонстрировал тех результатов, которых от него ждали, в Формуле 1 заговорили о возможности досрочного увольнений голландского пилота. Якобы доктор Марко поставил тому ультиматум, пригрозив прямо по ходу сезона заменить Даниэлем Риккардо. 

Очень быстро в австралийских СМИ появились публикации, авторы которых со ссылкой на источники в ближнем круге Риккардо настаивали – победителю восьми Гран При не интересно возвращаться в «младшую» команду, за которую он выступал в начале карьеры в 2012-13 годах.

С тех пор прошла уже пара месяцев, де Врис продолжает выступать за AlphaTauri (хотя так и не заработал ни одного очка), а вот ситуация с Даниэлем, кажется, изменилась. 

Как написал Лоренс Баретто – один из ключевых репортеров официального сайта Ф1 – шансы на переход гонщика в Фаэнцу в последнее время заметно выросли. Со ссылкой на свои источники Баретто сообщил, что Риккардо выразил желание выступать за команду, и боссы Red Bull не имеют ничего против. 

При этом место вовсе не гарантировано Даниэлю, так как на сезон-2024 у итальянского коллектива есть и другие кандидаты. Ожидается, что Юки Цунода останется в AlphaTauri, а за место во второй машине поспорят де Врис, выступающий в Суперформуле Лиам Лоусон и один из лидеров Ф2 Аюму Иваса. 

Для 33-летнего Риккардо вариант с «младшей» командой однозначно указывает на желание с 2025-го оказаться в составе Red Bull Racing.

По слухам, команда из Милтон-Кинса будет очень внимательно следить за его работой на шинных тестах Pirelli в июле и сентябре для оценки возможностей. 

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