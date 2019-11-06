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Формула 1 / Слухи

Слухи: Renault может продать команду Ф1 Мазепину

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Слухи: Renault может продать команду Ф1 Мазепину
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6 нояб. 2019 г., 09:35

Информация, появившаяся на одном из посвященных Ф1 зарубежных сайтов, кажется взятой с потолка – однако изменения в топ-менеджменте французской компании в прошлом не раз серьезно влияли на судьбу гоночных программ Renault.

Компания Renault может уже в конце этого года избавиться от заводской команды Формулы 1 – об этом заявил один из работающих в паддоке Ф1 журналистов. Причем возможным покупателем коллектива называют российского бизнесмена Дмитрия Мазепина, отца гонщика Формулы 2 Никиты Мазепина.

Несколько недель назад Тьерри Боллоре, преемника Карлоса Гона, сняли с поста главного исполнительного директора и президента компании Renault. На его место назначили финансового директора группы, 52-летнюю Клотильду Дельбос, кандидатуру которой пролоббировал президент Франции Эммануэль Макрон (французскому государству принадлежит 15 процентов группы Renault).

В паддоке Дельбос известна как противница присутствия компании в Формуле 1. Ранее она заявила, что собирается тщательно проанализировать выгоды и потери от выступлений команды в чемпионате мира.

Вскоре после Гран При США журналист Ральф Бах опубликовал на сайте F1-insider материал с заголовком «Renault уходит в конце года?» По словам Баха, столь экстремальный сценарий, в частности, обсуждался по ходу этапа в Остине представителями FIA и Liberty.

В том же материале Баха допускалось, что нынешняя команда Renault может перейти в руки Дмитрия Мазепина. Впрочем, такое допущение, скорее всего, основывалось исключительно на роли российского предпринимателя в судьбе команды Force India. Когда в прошлом году команда перешла под внешнее управление, компания «Уралкалий», которую контролирует Мазепин, сделала официальное предложение о покупке коллектива. Предложение принято не было, и новым владельцем команды стала группа инвесторов во главе с Лоуренсом Строллом.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Renault F1 Team
Автор Денис Буденков

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