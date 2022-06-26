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Даже без официального подтверждения приход брендов Porsche и Audi в Формулу 1 выглядит делом практически решенным. Это произойдет в 2026 году, когда в чемпионате начнет действовать новый регламент на силовые установки, детали которого по-прежнему обсуждаются на разных уровнях.

FIA обещала опубликовать базовые положения правил до конца июня, чтобы оставить производителям достаточно времени для подготовки. Но похоже, эти сроки будут немного смещены. Комиссия Ф1 намерена встретиться по ходу этапа в Шпильберге 8-10 июля для новых переговоров.

Как пишет Auto Motor und Sport, в Porsche и Audi хотят как можно раньше узнать окончательное решение, эту же точку зрения разделяют в Red Bull. Но в действительности эта история еще сложнее. Дело не только в сроках публикации, но и в содержании новых правил. И вот тут единодушия пока нет.

Рендер машины Porsche F1 Фото: Камиль Де Бастиани

Как поговаривают, однозначно можно говорить только о том, что блок внутреннего сгорания останется неизменным – нынешние турбированные V6 объемом 1,6 литра было бы слишком сложно и дорого переделывать. Также нет сомнений, что из гибридной системы уберут тепловые мотор-генераторы MGU-H, которые так и не нашли практического применения в серийной продукции.

А вот дальше начинаются вопросы. Главный из них в том, каким образом будет компенсирована потеря мощности (а с ней и скорости) от MGU-H. Кто-то предлагает снизить минимальный вес машин – это наверняка понравится многим, включая пилотов, вот только потребует значительных вложений.

Со своей стороны Porsche и Audi настаивают на повышение унификации двигателей. Скажем, речь может идти о едином поставщике турбин, гибридных систем и даже поршней с клапанами.

Но такая позиция явно не приводит в восторг существующих производителей. Прежде всего это касается Ferrari, для которой Формула 1 остается серьезным испытательным полигоном для разработки будущих спорткаров.

Liberty Media предстоит тщательно взвесить все «за» и «против», чтобы с одной стороны соблюсти баланс интересов, а с другой – обеспечить равенство мощности разных моторов.

У Скудерии на крайний случай есть право вето, но когда на противоположной чаше весов находятся интересы двух ведущих автомобильных брендов, всем заинтересованным сторонам стоит действовать хоть и оперативно, но в высшей степени осмотрительно.

Обрыв проводов, отключение электричества и прочие "радости" загородной жизни мешают следить за гонками? Есть способ подстраховаться.