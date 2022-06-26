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Формула 1 Аналитика

Слухи: регламент на моторы Ф1 нового поколения рассорил производителей

Porsche и Audi упорно гнут свою линию, однако те производители, что уже представлены в чемпионате, тоже не готовы идти на серьезные уступки

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Слухи: регламент на моторы Ф1 нового поколения рассорил производителей
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Даже без официального подтверждения приход брендов Porsche и Audi в Формулу 1 выглядит делом практически решенным. Это произойдет в 2026 году, когда в чемпионате начнет действовать новый регламент на силовые установки, детали которого по-прежнему обсуждаются на разных уровнях. 

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FIA обещала опубликовать базовые положения правил до конца июня, чтобы оставить производителям достаточно времени для подготовки. Но похоже, эти сроки будут немного смещены. Комиссия Ф1 намерена встретиться по ходу этапа в Шпильберге 8-10 июля для новых переговоров. 

Как пишет Auto Motor und Sport, в Porsche и Audi хотят как можно раньше узнать окончательное решение, эту же точку зрения разделяют в Red Bull. Но в действительности эта история еще сложнее. Дело не только в сроках публикации, но и в содержании новых правил. И вот тут единодушия пока нет. 

Рендер машины Porsche F1

Рендер машины Porsche F1

Фото: Камиль Де Бастиани

Как поговаривают, однозначно можно говорить только о том, что блок внутреннего сгорания останется неизменным – нынешние турбированные V6 объемом 1,6 литра было бы слишком сложно и дорого переделывать. Также нет сомнений, что из гибридной системы уберут тепловые мотор-генераторы MGU-H, которые так и не нашли практического применения в серийной продукции. 

А вот дальше начинаются вопросы. Главный из них в том, каким образом будет компенсирована потеря мощности (а с ней и скорости) от MGU-H. Кто-то предлагает снизить минимальный вес машин – это наверняка понравится многим, включая пилотов, вот только потребует значительных вложений. 

Со своей стороны Porsche и Audi настаивают на повышение унификации двигателей. Скажем, речь может идти о едином поставщике турбин, гибридных систем и даже поршней с клапанами. 

Но такая позиция явно не приводит в восторг существующих производителей. Прежде всего это касается Ferrari, для которой Формула 1 остается серьезным испытательным полигоном для разработки будущих спорткаров. 

Liberty Media предстоит тщательно взвесить все «за» и «против», чтобы с одной стороны соблюсти баланс интересов, а с другой – обеспечить равенство мощности разных моторов. 

У Скудерии на крайний случай есть право вето, но когда на противоположной чаше весов находятся интересы двух ведущих автомобильных брендов, всем заинтересованным сторонам стоит действовать хоть и оперативно, но в высшей степени осмотрительно.

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