Слухи: Red Bull выбрала главного кандидата на замену Пересу

Серхио Перес пришел в Red Bull зимой 2021-го, когда команда внезапно столкнулась с нехваткой талантов среди собственных воспитанников и вынуждена была пригласить пилота со стороны.

Перес смог выиграть уже в шестом Гран При за «Быков», а всего одержал с того времени уже пять побед. Его нынешний контракт действует до конца 2024 года – и представители RBR уже не раз говорили, что выполнят обязательства перед мексиканцем.

Однако мало кто в паддоке верит, что Переса оставят и после этого. Во-первых, Серхио будет уже 35 лет, а во-вторых, в последнее время его выступления не вызывают восторга. Перес занимает в чемпионате второе место, но выступает не слишком стабильно, а главное – даже близко не может соперничать со своим звездным напарником Максом Ферстаппеном.

Журналист Лоренс Баретто, который пишет для официального сайта Ф1, поделился слухами о том, что в Red Bull уже решили, кто займет место Переса с 2025 года – или даже раньше.

«Серхио сейчас под давлением, – сообщил Баретто. – Он заработал лишь чуть больше половины очков своего напарника Ферстаппена. Обладая лучшей машине в пелотоне, Перес отстает уже на 177 баллов.

Источники говорят, что в Red Bull видят главным кандидатом ему на замену – она произойдет после завершения или даже по ходу сезона-2024 – Даниэля Риккардо».

Макс Ферстаппен, резервный гонщик Даниэль Риккардо, Серхио Перес, Red Bull Racing Фото: Red Bull Content Pool

Австралийский гонщик, уволенный в конце прошлого года из McLaren, получил возможность возобновить карьеру этим летом в составе AlphaTauri. Однако после пары Гран При Даниэль попал в аварию и выбыл из строя из-за перелома левой кисти.

Возможно, он вернется за руль уже в следующие выходные в Катаре, это станет ясно в ближайшие дни.

Ранее Риккардо и Ферстаппен уже были напарниками в Red Bull, и их отношения вовсе не всегда складывались безоблачно. Самой известной стала авария гонщиков в споре за лидерство в Баку-2018.

Примечательно, что Риккардо на несколько месяцев старше Переса. На сезон-2024 у австралийского гонщика есть контракт с AlphaTauri.