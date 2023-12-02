Слухи: Red Bull разработала сценарий замены Переса на Риккардо по ходу сезона-2024
Если мексиканец не сумеет прибавить по сравнению с 2023 годом, его может ждать досрочное увольнение из команды, рассказал журналист Джо Сейвуд
Серхио Перес отлично начал чемпионат-2023 в составе Red Bulд Racing. На первых этапах ему удавалось всерьез конкурировать со своим напарником, действующим чемпионом Максом Ферстаппеном – гонщики по очереди выигрывали Гран При, а в общем зачете разница между ними составляла лишь несколько очков.
Все изменилось в начале мая в Майами. Там Перес стартовал с поула, однако Макс пробился наверх с девятой позиции на решетке, на трассе опередил партнера по команде и одержал победу.
После этого голландец одержал 16 побед из 17 возможных, тогда как Серхио в оставшихся гонках смотрелся невыразительно и всего дважды, в Спа и Монце, смог финишировать на втором месте. Из-за этого осенью возникли слухи, что мексиканцу не удастся сохранить место в Red Bull на 2024 год, предусмотренное его контрактом.
В итоге большие боссы опровергли такие предположения и гарантировали, что Перес начнет предстоящий чемпионат за рулем RB20. Сам пилот смог завершить сезон вторым, что позволило «Быкам» впервые в истории занять две верхние строчки в личном зачете Формулы 1.
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Серхио Перес, Red Bull RB19
Однако, как оказалось, в этой истории пока рано ставить точку. Ветеран формульной журналистики Джо Сейвуд поделился в своем блоге инсайдом о том, что Пересу гарантировали только начало выступлений за Red Bull в сезоне-2024 – но вовсе не полный чемпионат.
Если пилот не покажет прогресса в сравнении со второй половиной 2023-го, уже подготовлен сценарий его замены на Даниэля Риккардо, написал британец.
«Хорошо информированный источник допустил, что в контракте Риккардо отдельно прописана опция с переходом в Red Bull после первых гонок предстоящего сезона, если Серхио Перес не будет соответствовать ожиданиям, – пояснил Сейвуд. – Как мне рассказали, если это случится, зарплата Даниэля вырастет втрое, а его место [в обновленной AlphaTauri] займет Лиам Лоусон».
Лоусон уже выступил за команды из Фаэнцы в нескольких осенних Гран При прошедшего чемпионата, пока Риккардо восстанавливался после перелома левой кисти, полученного в Зандфорте.
Норрис: Я пропускал Переса, а он в меня врезался
Норрис: Я пропускал Переса, а он в меня врезался Норрис: Я пропускал Переса, а он в меня врезался
«Мы должны были помочь». Леклер объяснил, зачем пропустил Переса
«Мы должны были помочь». Леклер объяснил, зачем пропустил Переса «Мы должны были помочь». Леклер объяснил, зачем пропустил Переса
Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года
Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года
Стал известен полный состав участников Формулы 1 в сезоне-2024
Стал известен полный состав участников Формулы 1 в сезоне-2024 Стал известен полный состав участников Формулы 1 в сезоне-2024
Хорнер объяснил, почему Red Bull может остаться без титулов в 2024-м
Хорнер объяснил, почему Red Bull может остаться без титулов в 2024-м Хорнер объяснил, почему Red Bull может остаться без титулов в 2024-м
Что мировые СМИ написали о Гран При Абу-Даби
Что мировые СМИ написали о Гран При Абу-Даби Что мировые СМИ написали о Гран При Абу-Даби
Самое важное:
Большой босс Ferrari пообещал оставить Леклера и Сайнса после 2024 года
Большой босс Ferrari пообещал оставить Леклера и Сайнса после 2024 года Большой босс Ferrari пообещал оставить Леклера и Сайнса после 2024 года
Мазепин с победы начал новый сезон Азиатской серии Ле-Ман
Мазепин с победы начал новый сезон Азиатской серии Ле-Ман Мазепин с победы начал новый сезон Азиатской серии Ле-Ман
Глава McLaren рассказал, чем ему больше всего интересен новый сезон Ф1
Глава McLaren рассказал, чем ему больше всего интересен новый сезон Ф1 Глава McLaren рассказал, чем ему больше всего интересен новый сезон Ф1
«Потерял веру в инженеров». Тост объяснил свою резонансную фразу
«Потерял веру в инженеров». Тост объяснил свою резонансную фразу «Потерял веру в инженеров». Тост объяснил свою резонансную фразу
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.