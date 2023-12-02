Слухи: Red Bull разработала сценарий замены Переса на Риккардо по ходу сезона-2024

Серхио Перес отлично начал чемпионат-2023 в составе Red Bulд Racing. На первых этапах ему удавалось всерьез конкурировать со своим напарником, действующим чемпионом Максом Ферстаппеном – гонщики по очереди выигрывали Гран При, а в общем зачете разница между ними составляла лишь несколько очков.

Все изменилось в начале мая в Майами. Там Перес стартовал с поула, однако Макс пробился наверх с девятой позиции на решетке, на трассе опередил партнера по команде и одержал победу.

После этого голландец одержал 16 побед из 17 возможных, тогда как Серхио в оставшихся гонках смотрелся невыразительно и всего дважды, в Спа и Монце, смог финишировать на втором месте. Из-за этого осенью возникли слухи, что мексиканцу не удастся сохранить место в Red Bull на 2024 год, предусмотренное его контрактом.

В итоге большие боссы опровергли такие предположения и гарантировали, что Перес начнет предстоящий чемпионат за рулем RB20. Сам пилот смог завершить сезон вторым, что позволило «Быкам» впервые в истории занять две верхние строчки в личном зачете Формулы 1.

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Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Серхио Перес, Red Bull RB19

Однако, как оказалось, в этой истории пока рано ставить точку. Ветеран формульной журналистики Джо Сейвуд поделился в своем блоге инсайдом о том, что Пересу гарантировали только начало выступлений за Red Bull в сезоне-2024 – но вовсе не полный чемпионат.

Если пилот не покажет прогресса в сравнении со второй половиной 2023-го, уже подготовлен сценарий его замены на Даниэля Риккардо, написал британец.

«Хорошо информированный источник допустил, что в контракте Риккардо отдельно прописана опция с переходом в Red Bull после первых гонок предстоящего сезона, если Серхио Перес не будет соответствовать ожиданиям, – пояснил Сейвуд. – Как мне рассказали, если это случится, зарплата Даниэля вырастет втрое, а его место [в обновленной AlphaTauri] займет Лиам Лоусон».

Лоусон уже выступил за команды из Фаэнцы в нескольких осенних Гран При прошедшего чемпионата, пока Риккардо восстанавливался после перелома левой кисти, полученного в Зандфорте.