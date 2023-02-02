Слухи: Red Bull радикально переделала машину, но покажет ее не сразу
Как поговаривают, новая RB19 получит совершенно не такую аэродинамику, как ее предшественница – но увидеть окончательный вариант машины можно будет только на первом Гран При сезона
Уже в ближайшую пятницу Red Bull проведет презентацию своей машины 2023 года. Команда пообещала, что покажет в Нью-Йорке не макет и не чуть подновленное прошлогоднее шасси, а именно RB19.
Как всегда бывает, в преддверии церемонии в гоночных СМИ циркулируют самые разнообразные сплетни и пересуды. Одну из них опубликовало сетевое издание RacingNews365.
По его информации, несмотря на стабильность регламента и хорошую скорость RB18 – в минувшем сезоне Макс Ферстаппен с Серхио Пересом выиграли 17 гонок из 22, – в Милтон-Кинсе решились на радикальные переделки машины.
В публикации со ссылкой на собственные источники сообщается, что 90% всех аэродинамических поверхностей RB19 будут не такими, как на прошлогодней машине.
Но самое интересное – команда, якобы, не будет раскрывать истинный облик новинки до самого Гран При Бахрейна. На презентации и на первых тестах у Red Bull будет новый, но не окончательный вариант машины, чтобы не раскрывать все секреты раньше времени.
Год назад, когда у Ф1 были две предсезонных тестовых сессии, Mercedes и Red Bull действительно провели первую из них на «фейковых» машинах, и лишь по ходу второй показали истинный облик своих шасси.
Но в этот раз «Быки», если верить слухам, готовы пойти еще дальше и привезти новинку прямо на старт сезона, не испытывая ее на трассе и полагаясь лишь на данные продувок в трубе и компьютерного моделирования.
Детали конструкции RB19 в точности неизвестны, но изменения должны затронуть тоннели Вентури под днищем, и также множество мелочей в области антикрыльев, дефлекторов, кромки днища и диффузора.
Напомним, что за перерасход средств в сезоне-2021 Red Bull получила дополнительные ограничения на работу в аэродинамической трубе в этом году – вместо положенных победителю Кубка конструкторов 70% от базового времени команда может использовать только 63%.
Презентация RBR пройдет 3 февраля, тесты состоятся 23-25 февраля в Сахире, первый Гран При пройдет там же 3-5 марта.
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