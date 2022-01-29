Слухи: Red Bull провалила краш-тест машины 2022 года

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За три с небольшим недели до старта тестов Формулы 1 команды вышли на финишную прямую в работе над автомобилями для нового сезона. Важной частью этого процесса является прохождение официальных краш-тестов.

Команды обычно не сообщают о том, что успешно справились с этой процедурой – но так как выполнить ее можно всего в нескольких сертификационных центрах, информация регулярно «утекает» в СМИ.

На этой неделе слухи донесли, что Red Bull не удалось пройти краш-тест. Как поговаривают, Эдриан Ньюи подготовил экстремальное по конструкции шасси с очень высоким уровнем прижимной силы. На симуляторе машина уже быстрее чемпионской RB16B Макса Ферстаппена.

Команда уже объявила индекс новинки – RB18 – но не назвала дату ее презентации.

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Так вот – есть основания говорить, что дата до сих пор не озвучена именно потому, что с краш-тестом новинки возникли проблемы. Предусмотренный в регламенте лобовой удар о препятствие показал, что шасси не способно поглотить необходимое количество энергии.

Именно поэтому в Милтон-Кинсе пришлось переделывать ряд деталей, а изначально намеченную дату показа новинки менять на новую, более позднюю.

Говорят, что Ньюи придумал что-то особенное. В частности, он сделал шасси максимально длинным в задней части, чтобы понтоны генерировали как можно больше прижимной силы. Но передок при этом вышел довольно коротким.

С 2022 года полностью запрещены дефлекторы и другие элементы перед воздухозаборниками понтонов, потому больше нет смысла вытягивать нос машины – завихрения от колес все равно не так страшны, ведь они попадут под днище и сами «распрямятся» там в трубках Вентури.

Однако любая идея, очень хорошая в теории, должна выдержать проверку практикой. У RB18 с этим, похоже, и впрямь возникли некоторые трудности…