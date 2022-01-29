Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Боттас рассказал, что ему подарила Mercedes на прощание Следующая / Вольф сожалеет о ссоре с Хорнером: Не надо было отвечать
Формула 1 Новость

Слухи: Red Bull провалила краш-тест машины 2022 года

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия

Как поговаривают, команда из Милтон-Кинса поставила сама себя в очень сложное положение, не уложившись в нормы FIA по параметрам фронтального удара

Слухи: Red Bull провалила краш-тест машины 2022 года
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

За три с небольшим недели до старта тестов Формулы 1 команды вышли на финишную прямую в работе над автомобилями для нового сезона. Важной частью этого процесса является прохождение официальных краш-тестов. 

Команды обычно не сообщают о том, что успешно справились с этой процедурой – но так как выполнить ее можно всего в нескольких сертификационных центрах, информация регулярно «утекает» в СМИ. 

На этой неделе слухи донесли, что Red Bull не удалось пройти краш-тест. Как поговаривают, Эдриан Ньюи подготовил экстремальное по конструкции шасси с очень высоким уровнем прижимной силы. На симуляторе машина уже быстрее чемпионской RB16B Макса Ферстаппена. 

Команда уже объявила индекс новинки – RB18 – но не назвала дату ее презентации. 

Читайте также:

Так вот – есть основания говорить, что дата до сих пор не озвучена именно потому, что с краш-тестом новинки возникли проблемы. Предусмотренный в регламенте лобовой удар о препятствие показал, что шасси не способно поглотить необходимое количество энергии. 

Именно поэтому в Милтон-Кинсе пришлось переделывать ряд деталей, а изначально намеченную дату показа новинки менять на новую, более позднюю.

Говорят, что Ньюи придумал что-то особенное. В частности, он сделал шасси максимально длинным в задней части, чтобы понтоны генерировали как можно больше прижимной силы. Но передок при этом вышел довольно коротким. 

С 2022 года полностью запрещены дефлекторы и другие элементы перед воздухозаборниками понтонов, потому больше нет смысла вытягивать нос машины – завихрения от колес все равно не так страшны, ведь они попадут под днище и сами «распрямятся» там в трубках Вентури. 

Однако любая идея, очень хорошая в теории, должна выдержать проверку практикой. У RB18 с этим, похоже, и впрямь возникли некоторые трудности…

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Боттас рассказал, что ему подарила Mercedes на прощание
Предыдущая новость

Боттас рассказал, что ему подарила Mercedes на прощание
Следующая новость

Вольф сожалеет о ссоре с Хорнером: Не надо было отвечать

Вольф сожалеет о ссоре с Хорнером: Не надо было отвечать
Загрузить комментарии
Больше от
Франко Нуньес
Шварцман первым проехал на машине Ф1 в 2022 году
Формула 1

Шварцман первым проехал на машине Ф1 в 2022 году

Ferrari начнет тесты в четверг. Шварцман среди участников
Формула 1

Ferrari начнет тесты в четверг. Шварцман среди участников

По силам ли Формуле 1 решить проблему с лишним весом?
Формула 1

По силам ли Формуле 1 решить проблему с лишним весом?

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Вольф сожалеет о ссоре с Хорнером: Не надо было отвечать
Формула 1

Вольф сожалеет о ссоре с Хорнером: Не надо было отвечать

Марко: У нас почти закончились деньги на Ферстаппена
Формула 1

Марко: У нас почти закончились деньги на Ферстаппена

Хорнер поторопил Ф1: Нужно скорее принять решение о спринтах
Формула 1

Хорнер поторопил Ф1: Нужно скорее принять решение о спринтах

Самое важное:

Техника: дефлекторы 30 лет работали в Ф1. Чем они помешали сейчас?
Формула 1 Формула 1

Техника: дефлекторы 30 лет работали в Ф1. Чем они помешали сейчас?

FIA выпустила новое заявление о расследовании гонки в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1

FIA выпустила новое заявление о расследовании гонки в Абу-Даби

Риккардо: Готов остаться в McLaren до завершения карьеры
Формула 1 Формула 1

Риккардо: Готов остаться в McLaren до завершения карьеры

Капито: Уверен, что Расселл сможет побороться с Ферстаппеном
Формула 1 Формула 1

Капито: Уверен, что Расселл сможет побороться с Ферстаппеном

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.