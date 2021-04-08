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Формула 1 / Новость

Слухи: Red Bull приготовила к Имоле технический трюк на грани нарушения

Автор:
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Соавтор:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор

Кажется, в Red Bull придумали что-то уровня DAS. По крайней мере, по спорам вокруг

Слухи: Red Bull приготовила к Имоле технический трюк на грани нарушения

Ранее уже сообщалось, что Red Bull готовит обновления болида ко второму Гран При сезона-2021. Итальянской редакции Motorsport.com удалось выяснить, что за обновления это будут.

По данным источника из паддока, Red Bull приготовила апгрейд задней подвески, которая станет симулировать управление задними колесами за счет изменения угла между ними. Сделать такое непросто, поскольку рулежка задними колесами в Ф1 запрещена регламентом. Однако в Red Bull могут добиться успеха за счет повышения гибкости отдельных деталей подвески, а также особой настройки картографии дифференциала, мотора и электронной тормозной системы. Это может позволить менять углы между задними колес при прохождении поворотов.

Любопытно, что такое решение не является находкой Red Bull. К нему еще ранее пришли в Mercedes, однако сама конструкция задней подвески для такого больше подходит у Red Bull, что может помочь команде добиться успеха в реализации проекта. 

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Дополнительная информация: Франко Нуньес

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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