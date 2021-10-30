Слухи: Red Bull отправила Элбона помогать Цуноде

Юки Цунода дебютировал в Формуле 1 в начале этого года в составе команды AlphaTauri. В своем первом Гран При Бахрейна он финишировал на весьма достойном новичка девятом месте, однако затем стал допускать все больше ошибок.

Несмотря на это, команда продлила контракт с Цунодой на следующий год, а чтобы решить его проблемы позвала на помощь Алекса Элбона.

Элбон также дебютировал в AlphaTauri в 2019 году, а в середине того сезона был переведен в Red Bull. Там, правда, спустя полтора сезона он потерял место основного пилота и последний год проводит в роли пилота симулятора.

С 2022 года Элбон переходит в Williams, что позволит ему вновь участвовать в гонках. Так вот, пилота англо-тайского происхождения напоследок вновь отправили из Red Bull в AlphaTauri на роль советника Цуноде.

Элбон не является тренером в привычном понимании этого слова, так как считается, что Цунода уже сейчас достаточно быстр. Однако Элбон должен помочь японцу реализовать свою скорость в гонках и научиться лучше коммуницировать с командой, понимать машину и уметь объяснять свои требования к технике инженерам.

Впрочем, у новой роли Элбона может быть и иное объяснение. В связи с его переходом в Williams, в Red Bull, возможно, просто решили мягко отстранить своего пилота симулятора от той части работы, которая хоть как-то касается разработки болидов 2022 года.