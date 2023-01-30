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Слухи: Red Bull объявит о контракте с Ford на презентации новой машины

Поговаривают, что чемпионы Ф1 неслучайно решили показать свою новую машину именно в Нью-Йорке

Александр Кабановский
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Слухи: Red Bull объявит о контракте с Ford на презентации новой машины
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Увидеть Red Bull RB19 можно будет уже в эту пятницу – команда пообещала, что это будет реальная модель 2023 года, а не примерно напоминающий ее макет, как частенько случалось в последние годы. 

При этом эксперты отмечают, что выбор места для традиционной предсезонной церемонии выглядит как минимум необычно. Скажем, презентацию AlphaTauri в Нью-Йорке объяснить легко: команда призвана продвигать бренд одежды, а в феврале в Америке как раз стартует Неделя высокой моды. К тому же, AlphaTauri сразу объявила, что раскроет только ливрею. 

Что касается Red Bull, то у коллектива есть американские спонсоры, прежде всего Oracle, но все равно потери времени и ресурсов на логистику в критически важной фазе подготовки к новому сезону выглядят странно. Необычно ранней кажется и дата – 3 февраля. 

Однако у выбора в пользу Нью-Йорка есть одно простое объяснение. Это лучшее место, чтобы объявить о контракте с Ford.

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Как пишет британская газета Mirror, стороны уже согласовали условия партнерства и со дня на день подпишут контракт. При этом таблоид не раскрывает источник такой информации, называя ее слухами. Указано лишь, что Ford разослал некое письмо своим респондентам, имеющим влияние в социальных сетях, намекнув на скорое объявление. 

В этом случае все части мозаики складываются воедино – и вместе с предстоящей презентацией Red Bull RB19 нам официально объявят о партнерстве команды с «Голубым овалом».

При этом о том, станет ли Ford действительно производить силовые установки или ограничится размещением своего логотипа на продукции самой команды, никакой информации по-прежнему нет. 

Сейчас Red Bull самостоятельно строит двигатели, получив права на интеллектуальную собственность ушедшей из Ф1 Honda.

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