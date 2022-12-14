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До того, как начать самостоятельно производить моторы по лекалам Honda, Red Bull традиционно работала в Формуле 1 со сторонними поставщиками. Первый сезон после своего создания в 2005-м команда провела на двигателях Cosworth, второй – с Ferrari. После этого начался период долгого сотрудничества с Renault.

Он принес множество успехов в начале 2010-х, но после смены регламента вместе с падением результатов стали портиться и отношения сторон. К 2018-му дошло до взаимных обвинений и разрыва. Так «Быки» открыли новую страницу, начав работу с Honda.

Она оказалась успешной, но очень недолгой – уже в 2020 году японцы объявили о скором уходе из Ф1. В такой ситуации Red Bull удалось убедить боссов чемпионата полностью запретить доработки силовых установок, что обеспечило возможность какое-то время пользоваться наработками Honda – разумеется, для этого пришлось открыть в Милтон-Кинсе собственную фабрику и переманить туда сотрудников (больше всех от этого пострадали в Mercedes).

Однако с 2026 года в Ф1 сменится регламент на моторы, и Red Bull очень желательно договориться с мощным производителем, так как своих ресурсов для разработки может не хватить.

Казалось бы, в эту схему отлично вписывается альянс с Porsche – но этот проект ко всеобщему удивлению так и не стал реальностью. В Милтон-Кинсе вполне четко дали понять, что ставят собственную независимость выше любой финансовой или технической выгоды.

Ситуация усугубилась тем, что срок приема заявок от компаний, готовых строить силовые установки по регламенту 2026 года, истек еще в середине ноября. Это значит, что новых игроков мы уже не увидим. И Red Bull придется или решать сложнейшую задачу своими силами, или договариваться с кем-то из уже представленных в чемпионате производителей – что едва ли реально.

Выхода нет? Как оказалось, не все так однозначно. Слухи (причем вовсе не безосновательные) доносят, что RBR начала переговоры с концерном Ford. Но еще более удивительным следует считать не сам этот факт, а формат предполагаемого сотрудничества.

Концепт ливреи Porsche F1

Казалось бы, после истории с Porsche серьезные игроки должны прекрасно понять, какие именно требования предъявляет Red Bull. Немцы понесли из-за всей этой истории немалые репутационные потери, и повторять их путь едва ли кто-то захочет. Но дело в том, что в Ford смотрят на Формулу 1 совершенно иначе.

У компании больше нет гоночного подразделения Cosworth, которое много десятилетий строило двигатели для самых разных чемпионатов. Нет и опыта в гибридных технологиях, роль которых после смены регламента еще более вырастет.

В такой ситуации просто успеть с созданием мотора к 2026 году будет невероятно сложно. А уж про его надежность и конкурентоспособность и говорить нечего. Но дело в том, что Ford и не собирается ничего строить! Речь идет лишь о финансировании работ в Милтон-Кинсе и размещении на получившейся продукции своего логотипа.

Это значит, что Red Bull как уже подавший заявку производитель продолжит работу над двигателями нового поколения, но сможет вести ее на совершенно другом уровне. При этом команда продолжит определять свою политику самостоятельно, а американский автогигант лишь соберет рекламные купоны.

К слову, стороны уже имеют опыт подобного сотрудничества в мировом ралли – только там Red Bull платит за ливрею машин Ford Puma команды M-Sport.

Крейг Брин, Джеймс Фултон, Ford Puma Rally1 команды M-Sport Ford World Rally Team Фото: McKlein / Motorsport Images

Учитывая резкий рост популярности Формулы 1 в Штатах, для «Голубого овала» инвестиции выглядят как нельзя более своевременными. Придумать совместные маркетинговые компании сторонам не составит труда, а еще партнерство можно расширить, например, на гонки NASCAR.

Не стоит и говорить, что программа Ford получит максимальную поддержку от хозяев Ф1 из Liberty Media.

Правда, у всей этой славной истории есть один довольно большой подводный камень. Он носит имя Honda: недавно японцы подтвердили, что тоже хотят строить мотор для 2026 года. Для Red Bull это может привести к необходимости сложного выбора между проверенным партнером, который помог в сложный момент, и захватывающей перспективой работы с новым производителем.

Поговаривают, правда, что Honda может выкупить AlphaTauri. Но это уже совсем другая история…

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