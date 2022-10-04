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Формула 1 Новость

Слухи: RBR убедила FIA в отсутствии серьезного перерасхода и отделается штрафом

Гоночные СМИ сообщили о развитии истории с лимитом бюджета за 2021 год

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Слухи: RBR убедила FIA в отсутствии серьезного перерасхода и отделается штрафом
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Главной негоночной темой для обсуждения по ходу Гран При Сингапура стал отчет FIA о финансовой деятельности участников чемпионата, который, как ожидается, будет опубликовал в среду 5 октября. 

Утечка информации позволила говорить о том, что две команды не уложились в максимальный размер трат, составлявший в прошлом сезоне $147,5 млн. Если верить ей, Aston Martin допустила «легкое» превышение в пределах 5% суммы, тогда как у Red Bull перерасход оказался еще больше. 

Соперники сразу заявили, что подобное нарушение должно привести к максимально серьезным санкциям – вплоть до исключения Red Bull Racing из нынешнего чемпионата. Сами потенциальные нарушители при этом призывали дождаться отчета и не признавали за собой нарушений

Гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко объяснил: «Мы продолжаем обсуждения с FIA по поводу различных моментов. Они касаются того, как именно вести подсчет. Не стану вдаваться в детали, которых очень много, но наши вычисления показывают, что мы не превысили лимит. Если какие-то вопросы мы трактовали неверно, то превышение, наверно, возможно – но совершенно незначительное».

Как написали во вторник несколько гоночных СМИ, в результате переговоров Red Bull убедила FIA, что превышение – даже если оно было – точно укладывается в 5% от лимита (это $7,4 млн). В федерации, как утверждается, все же накажут RBR и Aston Martin, но по «легкой» статье. Спортивные результаты нарушителей останутся неизменными, но каждой придется заплатить штраф в $7,5 млн. 

В Сингапуре руководителя Ferrari Маттиа Бинотто спросили, какое преимущество команда Ф1 может получить, потратив дополнительно 4 миллиона долларов в год.

Тот ответил: «Четыре миллиона? Это весь наш бюджет программы развития на сезон. 

Это зарплата 70 инженеров и техников, которые работают над улучшениями. Они способны улучшить время круга на полсекунды. К тому же, это конкурентное преимущество скажется и в последующих сезонах. 

Вопрос крайне важен, так как речь идет о доверии [к FIA и ее способности контролировать расходы команд]». 

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