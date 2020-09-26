Слухи: Райкконен согласился остаться в Формуле 1 на 2021 год

Швейцарское издание Bliсk сообщает со ссылкой на собственные источники, что Кими Райкконен останется в Alfa Romeo еще на один сезон. Базирующаяся в Швецарии команда предоставила финскому гонщику право самому решать, оставаться или нет, но потребовало от него дать ответ не позднее 15 сентября. И этот ответ был положительным.

Райкконен остается самым опытным пилотом в Формуле 1. Меньше чем через месяц чемпиону мира 2007 года исполняется 41 год.

При этом позиция напарника Райкконена Антонио Джовинацци остается неопределенной. На его место претендуют Нико Хюлькенберг, Серхио Перес, а также юниоры Ferrari Мик Шумахер, Каллум Илотт и россиянин Роберт Шварцман.

При этом именно Шумахер выглядит наиболее предпочтительным кандидатом. Издание утверждает, что лидера чемпионата Формулы 2, который только что выиграл первую гонку уик-энда в Сочи, уже позвали сесть за руль болида Alfa Romeo на тренировке перед Гран При Айфеля, которая пройдет на Нюрбургринге 9 октября.