Слухи: против Ferrari заготовили протест на случай победы в Мексике

По ходу Гран При Мексики в паддоке Формулы 1 появились слухи о том, что команды готовят протест по поводу избыточной мощности моторов Ferrari. Все опрошенные Motorsport.com руководители команд заявили, что им об этом ничего неизвестно – за исключением одного, который заявил, что «не может это комментировать».

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто лишь поприветствовал подобное развитие событий: «Я буду рад, если на нас подадут протест. Разбирательство покажет глупость обвинений и положит конец всем слухам».

Предполагается, что протест будет подан сразу после Гран При Мексики в случае успешного выступления хотя бы одного из пилотов Ferrari. В противном случае его отложат до Гран При США и там будут действовать, опять же исходя из выступления Скудерии.

«Если посмотреть на остальных, то Honda сейчас близка по мощности к Mercedes. Renault также примерно на одном уровне. Так что Ferrari всех превосходят. И не чуть-чуть, а значительно», – говорил по ходу уик-энда в эфире Sky глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер.