Слухи: против Ferrari заготовили протест на случай победы в Мексике
Маттиа Бинотто заявил перед стартом, что в курсе планов соперников, но будет только рад протесту в отношении мощности мотора, так как это поможет снять все подозрения.
По ходу Гран При Мексики в паддоке Формулы 1 появились слухи о том, что команды готовят протест по поводу избыточной мощности моторов Ferrari. Все опрошенные Motorsport.com руководители команд заявили, что им об этом ничего неизвестно – за исключением одного, который заявил, что «не может это комментировать».
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Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто лишь поприветствовал подобное развитие событий: «Я буду рад, если на нас подадут протест. Разбирательство покажет глупость обвинений и положит конец всем слухам».
Предполагается, что протест будет подан сразу после Гран При Мексики в случае успешного выступления хотя бы одного из пилотов Ferrari. В противном случае его отложат до Гран При США и там будут действовать, опять же исходя из выступления Скудерии.
«Если посмотреть на остальных, то Honda сейчас близка по мощности к Mercedes. Renault также примерно на одном уровне. Так что Ferrari всех превосходят. И не чуть-чуть, а значительно», – говорил по ходу уик-энда в эфире Sky глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Адам Купер
Слухи: против Ferrari заготовили протест на случай победы в Мексике
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