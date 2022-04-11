Слухи: после Бахрейна Ferrari «придушила» моторы для Haas

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В 2021 году команда Haas была главным аутсайдером Формулы 1 – американцы сознательно пожертвовали сезоном и направили солидные спонсорские средства – по большей части от компании «Уралкалий» – на создание новой машины по правилам с граунд-эффектом для чемпионата-2022.

Реальность превзошла даже самые смелые ожидания: первую гонку в Бахрейне пилот Haas Кевин Магнуссен начинал седьмым и закончил на пятой позиции, уступив лишь грандам из Ferrari и Mercedes.

Однако после этого темп Haas явно снизился: в Саудовской Аравии Магнуссен приехал только девятым, а в Австралии ни ему, ни Мику Шумахеру вообще не удалось заработать очки.

В своей программе «Записная книжка», подводящей итоги каждого Гран При, информированный репортер Sky Sport Тед Кравитц поделился слухами о том, что Ferrari якобы снизила мощность своих моторов для Haas во избежание лишней конкуренции – или как минимум пригрозила этим, настояв на снижении скорости машин VF-22 самой командой.

«Куда подевался темп Haas? – спросил сам себя Кравитц. – Многие в паддоке задаются этим вопросом. Кевин Магнуссен заработал очки в двух первых гонках, но в Австралии они финишировали только 13-м и 14-м. Очень странная история.

Есть разговоры, будто в Ferrari сочли скорость Haas чересчур высокой, а потому опасной для себя. Конечно, все это пустая болтовня. Ferrari никогда не будет угрожать Haas снижением мощности.

Но сплетни ходят, потому я счел необходимым поделиться ими».

Репортер добавил: «Думаю, дело в том, что они [Haas] приехали на этот этап с не самыми удачными настройками – и так и не сумели исправить их. Ведь если из-за ошибочных регулировок ты теряешь пятницу, то дальше отыграться уже очень сложно».

Глава Haas Гюнтер Штайнер ранее говорил, что слабая форма команды в Мельбурне» связана с «множеством негативных мелочей».

В Кубке конструкторов американцы занимают сейчас седьмую строчку, опережая AlphaTauri, Williams и Aston Martin.