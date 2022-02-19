Слухи: погода сорвала обкатку Red Bull RB18

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После «презентации» 9 февраля, когда Red Bull Racing выкатила под свет софитов откровенную фальшивку, о команде ничего не было слышно – и внимание переключилось на конкурентов. Однако в прошедший четверг социальные сети вновь наполнились снимками машины с изображением красного быка.

Настоящую RB18 обкатывали в Сильверстоуне в формате съемочного дня, однако планы команды нарушила погода. Дождь и сильный ветер сделали заезды бессмысленными в плане собранных данных и попросту опасными. Сетевое издание RacingNews365 сообщило, что Макс Ферстаппен проехал несколько кругов, после чего его попросили вернуться в боксы, а Серхио Перес даже не садился за руль.

По тем изображениям, которые появились в сети, об особенностях конструкции RB18 можно сказать не так много. У машины передняя подвеска с тягами – как у McLaren – и ни на кого не похожая форма носового обтекателя.

Увидеть новую машину Red Bull можно будет 23 февраля с началом официальных предсезонных тестов в Барселоне.