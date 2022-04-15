Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Хэмилтон провел гонку в Австралии с лишним весом. И вот почему Следующая / Расселл: Нет смысла бороться с Хэмилтоном за пятое место
Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Слухи: Пиастри сменит Алонсо в Alpine, Алонсо заменит Феттеля

Босс французской команды пообещал решить судьбу Оскара Пиастри в июле

Автор:
, Редактор
Слухи: Пиастри сменит Алонсо в Alpine, Алонсо заменит Феттеля
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Оскар Пиастри является одним из самых успешных гонщиков нового поколения. За три года он выиграл подряд титулы в Формуле Renault, Формуле 3 и Формуле 2. После этого логичным был его переход в Формулу 1, однако на сезон 2022 года места в основном составе для него не нашлось.

Сейчас Пиастри является резервистом в Alpine, и глава команды Отмар Сафнауэр признал, что чтобы удержать талантливого австралийца, ему придется подыскать место основного пилота. Сделать это будет тем сложнее, что Фернандо Алонсо не так давно заявил, что хочет остаться в чемпионате еще на два-три года.

«Отлично, что Фернандо хочет продолжать выступления, но у нас есть еще и Оскар, – цитирует Сафнауэра немецкий журнал Motorsport Magazin. – Он великолепный молодой гонщик, очень подготовленный и очень амбициозный. Мы активно ищем возможность посадить его за руль в Формуле 1.

Пока только апрель, и мы не испытываем особого давления по поводу того, чтобы найти ему место на следующий год. Но в июле уже надо будет что-то решать».

Издание делится слухами, что Алонсо может освободить Пиастри место в Alpine, перейдя в Aston Martin. Там он заменит Себастьяна Феттеля, контракт которого заканчивается в этом году.

Для этого, правда, нужно чтобы сам Феттель не захотел продолжения выступлений, о чем немец пока не заявлял.

Читайте также:
Поделились
Хэмилтон провел гонку в Австралии с лишним весом. И вот почему
Предыдущая новость

Хэмилтон провел гонку в Австралии с лишним весом. И вот почему
Следующая новость

Расселл: Нет смысла бороться с Хэмилтоном за пятое место

Расселл: Нет смысла бороться с Хэмилтоном за пятое место
Больше от
Сергей Иванов
Норрис признался: За три года я ни разу не заговорил с Кими Гран При Австралии
Формула 1

Норрис признался: За три года я ни разу не заговорил с Кими

Грожан: У Mercedes и Red Bull принципиально разный подход
Формула 1

Грожан: У Mercedes и Red Bull принципиально разный подход

Янноне вернется в Aprilia. Но пока только тренером
MotoGP

Янноне вернется в Aprilia. Но пока только тренером

Самое важное:

Тост предположил, когда Шумахер будет готов к Ferrari
Формула 1 Формула 1

Тост предположил, когда Шумахер будет готов к Ferrari

Норрис признался: За три года я ни разу не заговорил с Кими
Формула 1 Формула 1

Норрис признался: За три года я ни разу не заговорил с Кими

Грожан: У Mercedes и Red Bull принципиально разный подход
Формула 1 Формула 1

Грожан: У Mercedes и Red Bull принципиально разный подход

Минарди стал главным по формулам в FIA
Формула 1 Формула 1

Минарди стал главным по формулам в FIA

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.