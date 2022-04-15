Слухи: Пиастри сменит Алонсо в Alpine, Алонсо заменит Феттеля

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Оскар Пиастри является одним из самых успешных гонщиков нового поколения. За три года он выиграл подряд титулы в Формуле Renault, Формуле 3 и Формуле 2. После этого логичным был его переход в Формулу 1, однако на сезон 2022 года места в основном составе для него не нашлось.

Сейчас Пиастри является резервистом в Alpine, и глава команды Отмар Сафнауэр признал, что чтобы удержать талантливого австралийца, ему придется подыскать место основного пилота. Сделать это будет тем сложнее, что Фернандо Алонсо не так давно заявил, что хочет остаться в чемпионате еще на два-три года.

«Отлично, что Фернандо хочет продолжать выступления, но у нас есть еще и Оскар, – цитирует Сафнауэра немецкий журнал Motorsport Magazin. – Он великолепный молодой гонщик, очень подготовленный и очень амбициозный. Мы активно ищем возможность посадить его за руль в Формуле 1.

Пока только апрель, и мы не испытываем особого давления по поводу того, чтобы найти ему место на следующий год. Но в июле уже надо будет что-то решать».

Издание делится слухами, что Алонсо может освободить Пиастри место в Alpine, перейдя в Aston Martin. Там он заменит Себастьяна Феттеля, контракт которого заканчивается в этом году.

Для этого, правда, нужно чтобы сам Феттель не захотел продолжения выступлений, о чем немец пока не заявлял.